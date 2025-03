Trump chce TikTok tak moc, že prý sníží nebo zruší cla na dovoz z Číny

Americký prezident Donald Trump je ochoten snížit cla na čínský dovoz, pokud to pomůže dohodě s čínskou společností ByteDance ohledně prodeje amerických aktivit její sociální sítě TikTok.

Pokud ByteDance podíl v této síti pro sdílení krátkých videí neprodá do 5. dubna, znovu vstoupí v platnost zákaz sítě v USA. Trump nicméně připustil, že by mohl lhůtu znovu prodloužit. Uvedla to agentura Reuters.

"Možná jim trochu snížím cla nebo něco jiného, aby se to podařilo," řekl Trump novinářům. Jeho komentář podle Reuters naznačuje, že prodej TikToku je pro Trumpovu administrativu prioritou a dost důležitý na to, aby prezident použil cla jako vyjednávací nástroj s Pekingem.

Provozovatelem TikToku je čínská společnost ByteDance. Trump krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost.

Pokud ByteDance podíl neprodá nebo kupce vláda neschválí, zákaz opět vejde v platnost. Mezi zájemci je podle médií mimo jiné skupina největších nečínských investorů ByteDance. Jde o investiční společnosti Susquehanna International Group a General Atlantic, které mají zastoupení ve vedení ByteDance. Podle zdrojů Reuters se k nim připojil také fond KKR. Plán počítá se vznikem nové americké entity TikToku, ve které by čínský vlastník ByteDance měl podíl pod 20 procent, čímž by se firma zákazu vyhnula.

Trump se také vyjádřil, že by si dovedl představit, že by poloviční podíl ve firmě získala přímo americká vláda. Tento nápad reflektuje nabídka fúze ze strany start-upu Perplexity AI. Ta podle serveru CNBC navrhuje vytvoření nové společnosti NewCo. ByteDance by do ní vložil TikTok bez hlavního algoritmu na doporučování videí a současní investoři TikToku by obdrželi podíly v nové entitě. Perplexity AI by v rámci dohody nabídla svůj podnik a získala část nových akcií. V nové společnosti by potom po jejím vstupu na burzu mohla až 50 procent získat americká vláda, jak zmiňoval Trump.

TikTok uvádí, že má ve Spojených státech více než 170 milionů uživatelů. Rychle rostoucí americká divize by podle analytiků mohla mít hodnotu až 50 miliard dolarů (1,16 bilionu Kč). Zákon ukládá poskytovatelům internetu a obchodům s aplikacemi, jako je Google Play a App Store, aby blokovali stahování a aktualizace této aplikace.