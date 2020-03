Jak to vypadá po nejsilnějším zemětřesení za 140 let

Na jednu stranu není bezpečné vycházet ven - kvůli zvýšení rizika nákazy virem COVID-19. Na druhou stranu není bezpečné ani zůstávat v budovách - kvůli zemětřesení a jeho následkům.

Takovéto perné chvíle mezi "kladivem a kovadlinou" zažili někteří Chorvati ze Záhřebu, který přírodní katastrofa postihla v neděli 22. března. Podívejte se, jak vypadají následky otřesů.

Epicentrum zemětřesení, které na chorvatskou metropoli udeřilo v ranních hodinách, se nacházelo jen pár kilometrů na sever od města. Americká agentura USGS naměřila 5,4 magnituda, evropští seismologové mají údaj o desetinu stupně nižší.

Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović vyzval občany, aby i přes chaos kolem zemětřesení nezapomínali na opatření kvůli epidemii koronaviru a drželi si od ostatních lidí bezpečný odstup.

In the time of #coronavirus, when you think it can't get any worse...



...an M5.3 #earthquake shakes #Zagreb...



...and ''#StayAtHome'' is not a viable option...#Zagreb, stay safe and strong! ❤️#ZagrebEarthquake #Croatia #COVIDー19 #COVID19 pic.twitter.com/G43nSp6lCA