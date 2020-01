Politická korektnost se nevyhnula ani Simpsonovým

Právě kvůli kontroverzím kolem indického šéfa springfieldského smíšeného zboží Kwik-E-Mart nyní v jeho namlouvání končí dabér Hank Azaria, který Apuovi propůjčuje hlas již od osmého dílu první série Mluvící hlava, kde se prodavač poprvé představil. Azaria mimochodem od samého začátku propůjčuje hlas řadě dalších postav - hospodskému Vočkovi, šerifu Wiggumovi, Homerovu kolegovi Carlu Carlsonovi a dalším.

"Rozhodnutí jsme udělali všichni společně. Všichni jsme s tím souhlasili, cítíme, že je to správné a dobré rozhodnutí," nechal se slyšet Azaria.

Co přesně bude s postavou Apua dál, momentálně není vůbec jisté. V minulosti se v seriálu postavy, které přišly o svého původního dabéra, přestaly úplně objevovat - jako například Bartova učitelka Edna Krabappelová, jejíž dabérka Marcia Wallaceová v roce 2013 zemřela.

Stále je ale ve hře možnost, že se autoři pokusí celou postavu Apua přepracovat, aby vyhověli kritikům, a zařídí pro něj i nový hlas - ostatně právě Azariaova parodie na indický přízvuk (který si většina Čechů neuvědomuje, protože se na seriál dívá s dabingem) patří k silně kritizovaným prvkům postavy.

Apu Nahasapeemapetilon je tématem již od roku 2017, kdy americký komik indického původu Hari Kondabolu představil svůj padesátiminutový dokument The Problem with Apu ("Problém s Apuem").

V něm naráží na to, že Apuova postava je primárně postavená na negativních stereotypech o Indech žijících v USA: neobvyklý přízvuk, prodává v obchodě se smíšeným zbožím, měl rodiči domluvený sňatek, má spoustu dětí, ke svým zákazníkům je přehnaně servilní (jeho klasická hláška je "děkujeme, přijďte zas", doplněná často o úklonu) a tak dále. Zobrazení Apua v oblíbeném komediálním seriálu tak podle Kondabolua špatným způsobem přikrmuje představy o Američanech indického původu.

Sám komik uvedl příklad, kdy se mu v dětství ostatní vrstevníci posmívali a označovali ho za Apua. A podle všeho nemá takovou zkušenost pouze on. Prodavač ze Simpsonových byl totiž v té době snad jediným vyobrazením Indů, na které se dalo na obrazovkách ve Spojených státech narazit.

Apuův dabér Azaria tehdy tuto věc smutně komentoval a o šikaně postavené na jím namluvené postavě prohlásil, že ji považuje "osobně i profesně za velmi znepokojující". Už tehdy se dabér v reakci na dokument nechal slyšet, že by byl ochotný s namlouváním postavy skončit.

Dokument se pak dočkal reakce i přímo v seriálu Simpsonovi - ve 29. sérii v 15. epizodě nazvané Čtení pro mne není. V jedné scéně se Marge snaží Lise číst dětskou pohádku na dobrou noc, ale starý příběh ji přijde v mnoha ohledech nevhodný, a tak se ho pokusí upravit a předělat všechny problémové pasáže.

Výsledek není úplně kvalitní, a Marge se tak ptá Lisy, co by měla dělat. V tu chvíli se Lisa Simpsonová smutně podívá přímo na diváky a pronese: "To je těžké říct. Něco, co se odehrálo před desítkami let a bylo bráno jako nezávadné, je dnes politicky nekorektní. S tím nic nenaděláš." Následně se Lisa podívá na svůj noční stolek, kde stojí zarámovaná fotka Apua, na které je napsáno "Nevlastni krávu, Apu".

Do celé kauzy si tehdy drsně rýpnul i další populární kreslený seriál – Městečko South Park. Ten ve své 22. sérii vypustil 3. epizodu s názvem The Problem with a Poo ("Problém s hovínkem"), který nápadně připomíná název Kondaboluova dokumentu. V něm musí městečko South Park řešit problematické a nenávistné chování Pana Hankeyho, živého hovínka, které je posedlé Vánoci. Celý díl končí tím, že je Pan Hankey vypovězen na místo "kde přijímají rasisty, kde se chovají stejně hnusně jako on". Vánoční hovínko se tak následně objevuje ve Springfieldu, kde ho vítá přímo sám Apu.

Teď, když po podobných přestřelkách Azaria oznámil svůj konec jako Apuův hlas, se i komik Kondabolu ozval s tím, že doufá, že postava v seriálu úplně neskončí, ale bude předělána.

If @HankAzaria is indeed no longer doing the voice of Apu, I do hope they keep the character & let a very talented writing staff do something interesting with him. If not to better the show, then to atleast spare me some death threats.