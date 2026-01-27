Jak uklidit rychle a snadno? Těchto 5 babských rad funguje lépe než chemie
27. 1. 2026 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
Lidé měli v domech čisto dávno před tím, než byly k mání moderní chemické prostředky. A staré postupy fungují kolikrát stejně dobře.
1. Citrón a sůl je všelék na mastnotu i vodní kámen
Velká spousta babských a jiných domácích rád má společné jmenovatele: Citron a sůl. Není to náhoda, kyselina citronová obsažená v libě vonícím citrusu pomáhá rozbít minerální usazeniny a uvolnit mastnotu. Ve spojení se solí vzniká jemný abrazivní čistící prostředek, který snadno nahradí jiná chemická řešení. Ideálně funguje na sklo, ale i kovové povrchy.
Rozkrojte citrón na půl a řez posypte trochou soli. Řezem pak potřete vodní kámen či mastnotu a nechte pár minut působit. Poté opláchněte. Snadno se zbavíte skvrn a ještě si pěkně provoníte místnost.
2. Jedlá soda je mistr proti zápachu i drhnutí
Další prostředek, který prakticky nelze nezmínit, když přijde na úklid domácnosti, je jedlá soda. Hodí se totiž opravdu na kde co: Neutralizuje zápachy, uvolňuje mastnotu a mechanickou reakcí pomáhá dokonce uvolnit i nečistoty.
Připálený hrnec? Povařte v něm trochu sody s vodou. Mastnota? Zkuste směs sody a bílého octa. Špinavé umyvadlo nebo dřez? Zase pomůže soda s bílým octem. Nádoba na odpadky začíná zapáchat? Nechte v ní přes noc hrnek horké vody se sodou.
3. Ocet a noviny na sklo
Člověk zkusí tisíc a jednu utěrku z mikrovlákna a specializovaných materiálů a mytí oken je pořád stejná noční můra plná otravných šmouh. Řešení je přitom nasnadě: Sklo umyjte octem a setřete novinami.
Nepleťte si nicméně noviny a magazín: Časopisem byste si moc nepomohli a barevný tisk se na úkon nehodí. Zkuste normální běžné černobílé noviny na klasickém novinovém papíře.
A pozor na to, kdy okna myjete: Je daleko lepší se do díla pustit, když je pod mrakem. V přímém slunci totiž okno vysychá moc rychle, což právě nechává vzniknout šmouhy.
4. Zašlé pánve? Pomůže rebarbora!
Možná trochu nezvyklá rada, ale pozor, vážně funguje! V rebarboře totiž najdeme kyselinu šťavelovou, která pomáhá zatočit se skvrnami.
Nakrájejte trochu čerstvé rebarbory a povařte ji ve vodě v zašlé pánvi. Brzy bude zase lesklá jak nová.
5. Cibule na spáleniny
Spáleniny můžete také zkusit odstranit cibulí: Obsahuje totiž enzym, který reaguje se vzduchem a vytváří kyselinu, která rozpouští mastnotu a nečistoty.
Rozkrojte cibuli na půl, opatrně ji zahřejte, abyste zvýšili účinek, a pak řezem potřete mastná nebo znečištěná místa. Špína pak půjde odstranit snadněji.