Už žádný poprskaný sporák po smažení: Tenhle trik vám ušetří čas i nervy

18. 1. 2026 – 12:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Smažení může být vůně domova a pohoda u plotny, nebo olejová apokalypsa na sporáku. Stačí jedna drobná chyba, kapka vody v horkém oleji, a během pár vteřin uklízíte víc než vaříte. Dobrá zpráva? Existuje jednoduchý trik, díky kterému olej skoro neprská, jídlo zůstane křupavé a kuchyň po večeři nevypadá jako po výbuchu.

Jenže ono to není tím, že jste „nešikovní“. Olej neprská, protože vás nemá rád. Olej prská, protože bojuje s vodou.

A když pochopíte proč, smažení se může změnit z nervového sportu na úplně normální kuchyňskou pohodu.

Proč olej prská?

Horký olej a voda jsou jako dva lidé, kteří spolu prostě neumí být v jedné místnosti. Jakmile se do oleje dostane i mikroskopická kapka vody, začne se okamžitě změnit na páru. A pára má jednu vlastnost: rychle se rozpíná.

Výsledek je malá „explozivní“ reakce, olej vystřelí ven a vaše kuchyň vypadá, jako by se tam smažilo celý víkend.

Vlhkost může být v jídle schovaná víc, než si myslíte. Třeba v mase vytaženém z lednice, v rybě, která pustila šťávu, v zelenině omyté a jen „tak nějak okapané“, nebo v mražených potravinách, kde je to skoro jistota.

Ten trik, který opravdu funguje: „vysušte“ smažení ještě předtím, než začne

Nejlepší obrana je odstranit vodu dřív, než se potká s olejem.

1) Osušte jídlo 

Tohle je nudné, ale pravdivé: papírová utěrka je často lepší než jakýkoliv trik z internetu. Maso před smažením jemně přitiskněte utěrkou. Zeleninu nechte chvíli „odpočinout“ po umytí. Mražené věci nikdy neházíme rovnou do oleje. Tenhle krok snižuje prskání nejvíc.

2) Špetka soli do oleje: jednoduché a chytré

Sůl pomáhá „rozbít“ ty drobné kapičky vlhkosti, které v oleji udělají největší nepořádek. Do rozehřátého oleje dejte malou špetku soli ještě před vložením jídla. Pozor, když smažíte něco, co už je hodně slané, dejte jen opravdu minimum.

3) Mouka do oleje: funguje, ale opatrně

Některé kuchařky přísahají i na špetku mouky. Může pomoct, protože naváže část vlhkosti, ale když to přeženete, mouka se může přepalovat. Stačí fakt jen špetička.

Malé triky, které vás zachrání, i když už prská

Pokud jídlo na pánvi opravdu hodně prská, přikryjte ho pokličkou ze skla. Tohle je jeden z nejlepších pomocníků, pokud smažíte často. Olej zůstane v pánvi, jídlo se nedusí a zůstane křupavé, sporák přežije bez újmy.

Hlubší pánev znamená menší chaos 

Čím vyšší okraje, tím menší šance, že olej skončí na vašich dlaždicích a po celé lince.

A ještě jedna věc, kterou vám nikdo neřekne: olej prská víc, když je přepálený

Když je olej moc rozpálený, prskání je agresivnější a navíc se jídlo může spálit zvenku a uvnitř být syrové. Olej se rychleji kazí a kuchyň smrdí spáleninou. Pokud chcete smažit hezky, zlatavě a klidně, olej má být horký, ale ne kouřící.

Smažení bez nervů je reálné

Nejde o to být dokonalá hospodyňka. Jde o to mít vaření zase jako normální součást života, ne jako stresový test. A jestli vám stačí jeden závěrečný tip, který udělá největší rozdíl: osušte jídlo před smažením. A pak si klidně přidejte špetku soli do oleje. Vaše kuchyň vám za to poděkuje. A vaše nervy taky.

