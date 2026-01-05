Dnes je pondělí 5. ledna 2026., Svátek má Dalimil
Počasí dnes -4°C Skoro zataženo

Nohy v teple i v mrazu: jednoduchý trik, který funguje lépe než další ponožky navíc

5. 1. 2026 – 16:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nohy v teple i v mrazu: jednoduchý trik, který funguje lépe než další ponožky navíc
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Zima má jednu zvláštní vlastnost. Můžete mít na sobě kabát, čepici i rukavice a stejně vás nejdřív zradí nohy. Studené prsty, pocit vlhka, zpomalený krevní oběh. A najednou je vám zima celému tělu.

Právě chodidla jsou totiž jedním z míst, kudy tělo ztrácí teplo nejrychleji. A není to jen nepříjemné. Dlouhodobý chlad zhoršuje prokrvení, snižuje citlivost a u citlivějších lidí může vést i k bolestem nebo křečím.

Existuje ale jednoduchý trik, který se roky používá v extrémních podmínkách – a překvapivě dobře funguje i v běžném městském zimním provozu.

group-happy-kids-park
Magazín
V roce 2026 se rodiče budou vracet ke kořenům při volbě jména: Trendy skončily, přichází něco mnohem důležitějšího

Proč nohy mrznou dřív než zbytek těla

Základní problém nebývá v tom, že by byla „velká zima“. Častěji jde o kombinaci tří věcí:

  • vlhko (i nepatrné),
  • chlad přicházející od země.

Když je bota těsná, krev v chodidle neproudí dostatečně. Když je vlhko, tělo ztrácí teplo násobně rychleji. A studená podrážka funguje jako most, kterým chlad neustále stoupá nahoru.

profimedia-0067890712
Magazín
Temná proroctví pro rok 2026: Nostradamus měl vidět války, pád Západu i nový začátek

Základ, který lidé často přehlížejí

V zimě by boty neměly být „akorát“. Ideální je mít alespoň malou rezervu – nejen kvůli ponožkám, ale hlavně kvůli vzduchové vrstvě, která funguje jako přirozená izolace.

Stejně důležité je sucho. Pokud se nohy potí, chlad je nevyhnutelný. Pomoci může:

  • kvalitní impregnační sprej na obuv,
  • případně lehký antiperspirant na chodidla (ano, opravdu).

Jednoduchý trik, který odráží chlad zpátky

Teď k tomu nejdůležitějšímu. Princip je velmi prostý: oddělit chodidlo od studené podrážky a zabránit úniku tepla směrem dolů.

Stačí:

  • vyjmout původní vložku z boty,
  • obkreslit její tvar na obyčejný kuchyňský alobal,
  • alobal vystřihnout a vložit pod původní stélku.

Fólie funguje jako reflexní vrstva – chlad zespodu neprostoupí tak snadno a teplo se vrací zpět k chodidlu. Důležité je pořadí: alobal patří pod stélku, ne přímo pod nohu. Jinak by se mohl tvořit kondenzát a nohy by se začaly potit.

Podobný princip používají i speciální termoizolační vložky prodávané ve sportovních nebo stavebních obchodech. Alobal je ale nejrychlejší a nejlevnější varianta, kterou má doma skoro každý.

ChatGPT Image 2. 1. 2026 10_17_03
Magazín
Pro tyto 3 znamení se vstupem do Nového roku všechno změnilo – jste mezi nimi?

Ještě o krok dál: plst místo tenké stélky

Pokud chcete efekt ještě zesílit, vyplatí se vyměnit původní tenkou vložku za plstěnou. Plst dobře izoluje, drží teplo a zároveň dýchá. V kombinaci s reflexní vrstvou funguje překvapivě dobře i v opravdu mrazivých dnech.

ChatGPT Image 30. 12. 2025 20_56_07
Magazín
Co vás čeká hned 1. ledna 2026? Podívejte se podle data narození

Proč to funguje

Nejde o žádné kouzlo ani „vojenské tajemství“. Je to obyčejná fyzika a práce s teplem:

  • omezíte únik tepla,
  • zlepšíte mikroklima v botě,
  • podpoříte krevní oběh v chodidlech.

A když jsou v teple nohy, celé tělo se s chladem vyrovnává mnohem lépe.

Tagy:
boty zima trik nohy alobal
Zdroje:
svorto.com, blue-heeler.de, modernsurvivalblog.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Babišova vláda dnes schválila své programové prohlášení

Následující článek

USA to se získáním Grónska myslí vážně, upozornila dánská premiérka

Nejnovější články