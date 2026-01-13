Dnes je úterý 13. ledna 2026., Svátek má Edita
13. 1. 2026 – 14:59 | Magazín | Anna Pecena

Trik babiček na sražené prádlo, který funguje i dnes
praní prádlazdroj: AI DALL-e
Každému se to už stalo – vytáhnete z pračky svůj oblíbený svetr a místo pohodlného kousku držíte v ruce „mini verzi“. Naštěstí jedna babička sdílela jednoduchý trik, který tvrdí, že dokáže oblečení navrátit zpět do původní velikosti bez zázračných chemikálií a s minimem námahy. Podle její rady prádlo „oživíte“ během pár minut.

Proč se prádlo srazí a co se s tím děje

Srážení oděvů při praní je častější problém, než si myslíte. Studie ukazují, že až 80 % domácností občas čelí zmenšenému prádlu po nesprávném programu nebo příliš vysoké teplotě ve své pračce. Nejhůře dopadají přírodní materiály jako bavlna, vlna nebo směsi bez úpravy, které se při teple a otáčkách „smršťují“.

Důvod je jednoduchý – vlákna se zahřátím a mechanickým namáháním stáhnou a ztratí svou pružnost. Výsledkem je oblíbené tričko, které najednou sedí spíš jako dětská halenka. Proto odborníci doporučují vždy prát podle štítku a volit šetrné programy.

Ten vražedně jednoduchý trik od babičky

Podle zdroje, který přinesl tento „revoluční“ tip, jde o čistě domácí a levnou metodu, kterou používají prý pokročilé generace hospodyněk všude tam, kde jinak končí prádlo v odpadu. Postup je následovný:

  1. Napusťte lavor nebo vanu vlažnou vodou (ne horkou).

  2. Přidejte kondicionér na vlasy (nebo jemný dětský šampon) – jeho účinek je v tom, že změkčí vlákna, která se při praní natáhla a ztuhla.

  3. Nechte sražené prádlo nálevu působit alespoň 15 minut.

  4. Jemně bez ždímání začněte oblečení natahovat zpět do původní velikosti.

  5. Přebytečnou vodu odsajte pomocí suchých ručníků – jeden pod prádlem a druhý na něm.

Podle článku tento „hack“ funguje velmi dobře u bavlněných triček, lehkých svetrů i některých džínsů. Kondicionér prý působí jako změkčovadlo vláken, takže se s nimi daleko lépe manipuluje.

Ne vždy zázrak – co říkají odborníci

I když tento trik zní jako spása, odborníci varují, že to není stoprocentní řešení. Podle týmu z Good Housekeeping Institute může být podobná metoda účinná jen částečně a krátkodobě, a prádlo se při dalším praní může opět smrštit. Nejlepší prevencí podle specialistů je prát v chladné vodě a šetrných cyklech, sušit venku nebo na nízké teplotě a vždy číst štítky na oblečení.

Rychlé tipy, které prádlo skutečně ochrání

  • Prát s nižší teplotou a bez sušičky – teplota je hlavní viník smrštění.

  • Rozdělit prádlo podle materiálů – bavlna, syntetika a jemné látky by měly jít zvlášť.

  • Nepřeplňovat pračku – když je buben přeplněný, voda a pohyb nejsou rovnoměrné.

Takže i když babiččin trik může zachránit oblíbené kousky v nouzi, pravou záchranou je správná péče už při praní. Díky tomu se smrštění nemusíte děsit.

