Trik babiček na sražené prádlo, který funguje i dnes
13. 1. 2026 – 14:59 | Magazín | Anna Pecena
Každému se to už stalo – vytáhnete z pračky svůj oblíbený svetr a místo pohodlného kousku držíte v ruce „mini verzi“. Naštěstí jedna babička sdílela jednoduchý trik, který tvrdí, že dokáže oblečení navrátit zpět do původní velikosti bez zázračných chemikálií a s minimem námahy. Podle její rady prádlo „oživíte“ během pár minut.
Proč se prádlo srazí a co se s tím děje
Srážení oděvů při praní je častější problém, než si myslíte. Studie ukazují, že až 80 % domácností občas čelí zmenšenému prádlu po nesprávném programu nebo příliš vysoké teplotě ve své pračce. Nejhůře dopadají přírodní materiály jako bavlna, vlna nebo směsi bez úpravy, které se při teple a otáčkách „smršťují“.
Důvod je jednoduchý – vlákna se zahřátím a mechanickým namáháním stáhnou a ztratí svou pružnost. Výsledkem je oblíbené tričko, které najednou sedí spíš jako dětská halenka. Proto odborníci doporučují vždy prát podle štítku a volit šetrné programy.
Ten vražedně jednoduchý trik od babičky
Podle zdroje, který přinesl tento „revoluční“ tip, jde o čistě domácí a levnou metodu, kterou používají prý pokročilé generace hospodyněk všude tam, kde jinak končí prádlo v odpadu. Postup je následovný:
-
Napusťte lavor nebo vanu vlažnou vodou (ne horkou).
-
Přidejte kondicionér na vlasy (nebo jemný dětský šampon) – jeho účinek je v tom, že změkčí vlákna, která se při praní natáhla a ztuhla.
-
Nechte sražené prádlo nálevu působit alespoň 15 minut.
-
Jemně bez ždímání začněte oblečení natahovat zpět do původní velikosti.
-
Přebytečnou vodu odsajte pomocí suchých ručníků – jeden pod prádlem a druhý na něm.
Podle článku tento „hack“ funguje velmi dobře u bavlněných triček, lehkých svetrů i některých džínsů. Kondicionér prý působí jako změkčovadlo vláken, takže se s nimi daleko lépe manipuluje.
Ne vždy zázrak – co říkají odborníci
I když tento trik zní jako spása, odborníci varují, že to není stoprocentní řešení. Podle týmu z Good Housekeeping Institute může být podobná metoda účinná jen částečně a krátkodobě, a prádlo se při dalším praní může opět smrštit. Nejlepší prevencí podle specialistů je prát v chladné vodě a šetrných cyklech, sušit venku nebo na nízké teplotě a vždy číst štítky na oblečení.
Rychlé tipy, které prádlo skutečně ochrání
-
Prát s nižší teplotou a bez sušičky – teplota je hlavní viník smrštění.
-
Rozdělit prádlo podle materiálů – bavlna, syntetika a jemné látky by měly jít zvlášť.
-
Nepřeplňovat pračku – když je buben přeplněný, voda a pohyb nejsou rovnoměrné.
Takže i když babiččin trik může zachránit oblíbené kousky v nouzi, pravou záchranou je správná péče už při praní. Díky tomu se smrštění nemusíte děsit.