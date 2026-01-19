Dnes je pondělí 19. ledna 2026., Svátek má Doubravka
19. 1. 2026 – 18:42 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jednoduchý trik s těstovinami může zlepšit trávení a omezit cukr v krvi
zdroj: Freepik.com
Už jste si někdy nechali přes noc v lednici uvařené těstoviny místo toho, abyste je hned snědli? Tenhle obyčejný krok ovlivní to, jak vaše tělo zpracovává sacharidy  a je za tím víc než jen „zbytková večeře“.

Co se stane, když těstoviny necháte vychladnout

Když se škrob v těstovinách zahřeje při vaření, jeho struktura se „otevře“ a je pro trávení snadno přístupná – rychle se štěpí na glukózu, vstupuje do krevního oběhu a zvyšuje hladinu cukru v krvi.

Ale pokud uvařené těstoviny necháte v lednici alespoň 24 hodin, škrob se začne reorganizovat ve struktuře – vzniká tzv. rezistentní škrob. Ten je méně stravitelný a do tenkého střeva se vstřebá jen částečně.

Rezistentní škrob – co to vlastně je?

Rezistentní škrob je část škrobu, kterou trávicí enzymy těla nerozkládají jako běžné sacharidy. Místo toho prochází do tlustého střeva, kde je fermentován střevními bakteriemi a chová se podobně jako vláknina.

Tenhle druh „nepoddajného“ škrobu má několik potenciálních výhod:

  • Mírnější nástup cukru do krve: těstoviny s vyšším podílem rezistentního škrobu mohou způsobit menší a pozvolnější vzestup hladiny glukózy po jídle.
  • Podpora střevní mikroflóry: rezistentní škrob funguje jako prebiotikum – výživa pro prospěšné bakterie ve střevech.
  • Delší pocit sytosti: protože se tráví pomaleji, může pomoci udržet pocit plnosti na delší dobu a podporovat stabilnější energetickou hladinu.
Podpora vědeckých studií

Výzkumy ukazují, že proces chlazení a následného ohřátí sacharidových potravin, jako jsou těstoviny, rýže nebo brambory, může zvýšit obsah rezistentního škrobu a snížit tzv. glykemický index jídla – tedy míru, jak moc jídlo zvyšuje hladinu cukru v krvi po konzumaci.

Jedna studie například zjistila, že přidání kroku ochlazení a ohřátí u těstovin z cizrnové mouky vedlo ke snížení indexu glykemie ve srovnání s čerstvě uvařenými těstovinami, aniž by se změnila chuť nebo přijatelný senzorický dojem.

Proč to může prospět střevům

Rezistentní škrob se chová podobně jako vláknina: putuje do tlustého střeva, kde je fermentován bakteriemi. Tento proces produkuje krátké řetězce mastných kyselin (například butyrát), které jsou důležité pro zdraví střevní sliznice a celkovou rovnováhu mikrobiomu.

Silnější a rozmanitější střevní mikroflóra může mít dopady i na imunitní systém, trávení a zánětlivé procesy v těle – což je jeden z důvodů, proč odborníci rezistentní škrob spojují se zlepšeným zdravím střev.

Jak to udělat doma

  1. Uvařte těstoviny „al dente“ – kratší doba vaření méně naruší původní škrobovou strukturu.
  2. Nechte je kompletně vychladnout a dejte je do lednice na minimálně 24 hodin.
  3. Před konzumací je ohřejte – i po ohřátí si zachovávají část rezistentního škrobu.
Je to zázrak? Ne, je to věda

Tenhle trik není „dietní zkratka“, která by z těstovin udělala bezkalorickou superpotravinu. Ale proměna části škrobu ve formu, která se tráví pomaleji a více podporuje zdraví střev, je skutečným, vědecky popsaným jevem.

A pro lidi, kteří sledují hladinu cukru nebo chtějí podpořit svoji mikroflóru za běžných stravovacích návyků, může být tohle malé, ale praktické vylepšení denního menu – a bez komplikované přípravy.

