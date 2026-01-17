Sníh a posolené silnice zvyšují riziko koroze auta. Jednoduchý trik tomu zabrání
17. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Metoda, jak ulehčit autu od škodlivých vlivů zimního prostředí, není nikterak složitá.
Každý, kdo kdy v pořádné zimě vyjel na silnici, byl záhy seznámen s prostým faktem: Jsme v období, kdy prakticky nemá cenu auto mýt. Stačí jeden výjezd a je po kráse: Prach smíchaný s rozbředlým sněhem a posypovou solí vytváří podmínky, v nichž nablýskané vozidlo zkrátka nemá šanci.
Kdyby ale šlo jen o krásu, žádný větší problém by se nekonal. Jenže zima s sebou také nese zvýšené riziko koroze auta při parkování: Sněhová směs na podvozku a blatnících taje a zatéká, kam jen může. Může tak poškodit dokonce nejen auto, ale rovnou i podlahu v garáži.
Zvýšená vlhkost vzduchu navíc nahrává dalšímu nežádoucímu jevu, totiž plísni.
Posypová sůl, kterou si s autem přivážíte do garáže, má také dost síly i na to, aby postupně narušila i betonovou podlahu.
Řešení je přitom velmi prosté: Postačí speciální PVC rohož pod auto. Je pevná, bytelná, udrží vodu i nečistoty, aby se nedostávaly, kam nemají, bezpečně zabrání promočení věcí na zemi a zimu tak v garáži přečkáte prakticky bezúdržbově. Jediné, na co je potřeba myslet, je občas z ní vodu odlít nebo odsát, aby nepřetekla, nic jiného.
Ve Skandinávii se jedná o zcela běžnou, až standardní výbavu garáže: Přeci jen se tam s jízdou v mokru a sněhu musí vypořádávat častěji než my. To ale neznamená, že bychom se nemohli inspirovat a ušetřit si tím spoustu práce i trápení.
Řešení vás navíc ani nepřipraví o žádné závratné obnosy: Pokrýt potřebnou plochu průmyslovou rohoží vyjde sotva na pár tisíc.