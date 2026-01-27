Dnes je úterý 27. ledna 2026., Svátek má Ingrid
Lunární horoskop na úterý 27. ledna: Budujte, radujte se a noste bílou!

27. 1. 2026 – 8:27 | Magazín | Natálie Kozak

zdroj: Freepik.com
Desátý lunární den nám otevírá dveře k úspěchu. Zjistěte, proč se Měsíc v Blížencích skvěle doplňuje s vodní očistou a jak vám světlé barvy v šatníku pomohou přilákat do života pozitivní události. Nezapomeňte dnes na sardonyx pro klid v srdci.

Úterý 27. ledna 2026 slibuje, že bude jedním z nejzářivějších dnů tohoto týdne. Desátý lunární den, kterému vládne symbol posvátného Ibise, s sebou přináší lehkost, inspiraci a silnou tvůrčí energii. Měsíc se v průběhu dne přesouvá ze stabilního Býka do komunikačních a vzdušných Blíženců, což nás vybízí k pohybu, setkávání a plánování velkých věcí.

Energie růstu: stavějte na pevných základech

Tento den je mimořádně příznivý pro vše, co má trvalou hodnotu a co hodláte budovat od základů.

  • Domov a nemovitosti: Pokud uvažujete o rekonstrukci, začátku stavby nebo pořízení nové nemovitosti, hvězdy vám dnes přejí. Energie dne podporuje dlouhodobé projekty a investice do bydlení.
  • Společenský rozkvět: Blíženci vnášejí do dnešního dne dar výřečnosti. Setkání s přáteli, rodinné oslavy nebo pracovní schůzky budou probíhat v uvolněné a konstruktivní atmosféře.

Očista těla i ducha: síla vody

Dnešek je úzce spjat s elementem vody, která má schopnost smýt vše staré a nepotřebné.

  • Vodní procedury: Udělejte si čas na návštěvu bazénu, dopřejte si relaxaci v sauně nebo si doma připravte dlouhou koupel. Voda dnes působí jako energetický zářič, který vám vrátí vitalitu.
  • Barvy a doplňky: Chcete-li přilákat štěstí, vsaďte na světlé oblečení. Bílá, krémová nebo pastelové tóny vám pomohou udržet si vysokou frekvenci.
  • Drahé kameny: Pro posílení srdce a ochranu zdraví se dnes doporučuje nosit sardonyx. Ideálně by měl být umístěn v oblasti srdeční čakry (Anahata), kde pomáhá harmonizovat tělesné procesy a působí preventivně proti vážným onemocněním.
Strava a zdraví: pozor na koření

V desátém lunárním dni je naše tělo citlivější na vnější podněty, zejména v oblasti trávení.

  • Jídelníček: Vyhněte se příliš kořeněným a pálivým pokrmům. Vaše zažívání dnes ocení spíše lehčí stravu, která nebude zbytečně zatěžovat organismus a dovolí vám plně využít příliv aktivní energie.
