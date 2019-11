OBRAZEM: Benátky postihly největší záplavy za více než půl století

Během úterního večera před půlnocí stoupla voda v Benátkách na neuvěřitelných 187 centimetrů, což je jen o sedm centimetrů méně než v roce 1966. Jedná se tak o nejhorší záplavy za posledních 53 let. Živlu neunikla ani slavná bazilika svatého Marka. Podle agentury Reuters byla nyní zaplavena teprve pošesté za více než tisíc let, z toho čtyřikrát za posledních dvacet let.

WATCH: Shocking video shows people wading through more than 4 feet of water in Venice, Italy, during floods that left the city's historic basilica and many of its squares underwater. https://t.co/Ys5BJeUSIM pic.twitter.com/HgMHVcaj9T