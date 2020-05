Jak Stalin po pádu z koně odpískal zlatý hřeb slavné přehlídky

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Absolvuje Vladimir Putin červnovou slavnostní vojenskou přehlídku na Rudém náměstí v koňském sedle? Stalin to kdysi nezvládl... třebaže moc chtěl.

Slavnostní vojenská přehlídka na moskevském Rudém náměstí na počest 75. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem se letos kvůli koronaviru 9. května nekonala. Ruský prezident Vladimir Putin ale nařídil náhradní termín: 24. června.

Právě v tento den se totiž v roce 1945 uskutečnila legendární historická přehlídka vítězné Rudé armády. Josif Stalin z ní chtěl udělat velkolepou akci, která by jednou provždy symbolizovala triumf sovětské moci.

Na devět stovek pruských a německých vojenských praporů a standart zabavených v Berlíně bylo převezeno do Moskvy, kde se vybraly dvě stovky těch nejpůsobivějších, které se pak měly na Rudém náměstí ostentativně hodit do bláta.

Jak připomíná britský historik Simon Sebag Montefiore, zlatým hřebem přehlídky měl být generalissimus Stalin na bílém oři. Zádrhel byl ale v tom, že tento syn ševce a absolvent pravoslavného semináře (odkud jej po třech letech vyloučili) se na koni nikdy jezdit nenaučil.

Statného arabského šimla pro něj vybral maršál Semjon Buďonnyj. Šestašedesátiletý nesportovní a netrénovaný Stalin sice poctivě nacvičoval, ale asi týden před slavnostní přehlídkou při generální zkoušce z koně spadl a pohmoždil si rameno. "Ať se přehlídky ujme Žukov, vždyť byl u jezdectva," rozhodl nakonec sovětský vůdce. Žukov se prý zpočátku zdráhal s tím, že by přehlídku měl přece jen vykonat Stalin jakožto vrchní velitel. "Už jsem na to starý, udělejte to vy, vy jste mladší," poznamenal prý generalissimus. A tak se také stalo.

A tak 24. června 1945 pochodovalo Rudým náměstí kolem třiceti tisíc vojáků, v jejichž čele jel na bílém koni maršál Georgij Žukov. Stalin sledoval přehlídku za hustého lijáku z tribuny na Leninově mauzoleu.

Zda Putin také zvažoval, že by letošní červnovou přehlídku absolvoval v koňském sedle, není známo. Na rozdíl od Stalina zřejmě na koni jezdit umí – anebo se při tom přinejmenším nechal několikrát vyfotit.