Na čem si smlsli Brežněv, Lenin nebo Stalin? A kdo musel držet dietu?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Co chutnalo rudým vládcům, kteří svého času měli v rukou moc bezmála nad půlkou světa? Jedli spíš skromně, anebo debužírovali jako carové?

Mocní tohoto světa si vždy potrpěli na pořádnou žranici. Vzpomeňme třeba jen na Marii Terezii, kterou její lékař podle legendy odnaučoval bezuzdnému hodování tím, že pozoroval, co všechno ztláskala, a ve stejném množství to pak nenápadně házel pod stolem do kbelíku. "Takhle to teď vypadá ve vašem žaludku," prohlásil, když hostina skončila a on jí obsah kýblu ukázal. Prý to pomohlo.

Dnes se dbá spíše na zdravou stravu - a to platí i pro hlavy státu. Nicméně i kremelské zdi pamatují doby, kdy se tu stoly prohýbaly pod tradičními ruskými pokrmy a dalšími dobrotami, které byly všechno jiné, jen ne zdravé. A nejen za cara. Pořádně si dát do trumpety uměli i sovětští vůdci. Tedy přinejmenším ti, komu to zdravotní stav dovolil. Na čem si nejvíc pochutnali?

Kriminál - nejlepší kuchař

Bolševický vůdce Vladimír Iljič Lenin se v jídle ještě držel spíše na uzdě. Činil tak ale výhradně kvůli zdravotním problémům, které začaly už za jeho studentských let. Vybíravý ovšem nebyl a ochutnal všechno, co bylo na stole. Je paradoxní, že nejpravidelnější stravovací režim měl v exilu a v kriminále. Teplá jídla dostával v cele vždy ve stejnou dobu, a když byl ve vyhnanství v sibiřské vesnici Šušenskoje, baštil samé zdravé věci: čerstvé ryby, mléko, tvaroh a maso.

Vladimír Uljanov, vulgo Lenin, měl nejraději pivo, ale nepřeháněl to s ním. A na schůzích s revolučně naladěnými soudruhy si dopřál i koflík kávy. V zásadě si ale potrpěl spíš na čaj. Byl také vášnivý houbař a lovec a svůj úlovek často přinesl kuchaři, který pak pro něj a pro Naděždu Konstantinovnu Krupskou připravoval dietní jídla.

Hostiny a strach z otravy

Je obecně známo, že Josif Vissarionovič Stalin zbožňoval dlouhé hostiny. Ke stolu se obvykle zasedlo pozdě večer a hodovalo se do rozbřesku. Před válkou si dával spíš obyčejná jídla, například mražené šči, tedy tradiční ruskou zelňačku, která se připravovala zvláštním způsobem tak, aby zelí tálo v ústech. Jako správný Gruzín si s chutí dopřál šašlik – z dvoutýdenního jehňátka. A taky měl rád pečené brambory, a proto měl vždy na plotně připravenou čerstvou porci. Na své dače také choval ryby. V případě potřeby mu nějakou vylovili a okamžitě připravili, i když mu chutnaly i uzené.

Těsně před válkou si Džugašvili, vulgo Stalin, oblíbil gruzínské národní pokrmy, zvláště při svátečních příležitostech. Jeho hostiny provázely důmyslné přípitky a na stole trůnily dobroty typu čachochbili (kuře na cibuli a rajčatech), lobio (fazolová polévka), charčo (hovězí polévka) a suluguni (tradiční sýr). Povinné diplomatické recepce Stalin rád neměl a dával si na nich ryby nebo kaviár.

S postupem času se Stalin začal stravovat nepravidelně, během dne spíš něco narychlo sezobnul a zapil to čajem. Navíc měl neustále pocit, že ho chtějí otrávit. Na svých nočních žranicích se proto pro sichr nepouštěl do jídla dřív, než je ochutnali jeho hosté. A otrávení se bál natolik, že se občas snížil i k tomu, že si raději sám uvařil.

Kolem Stalinovy smrti je přitom dodnes řada otazníků a podle některých teorií byl nakonec skutečně otráven.

Dva gurmáni...

Na dobré jídlo si potrpěli i oba Stalinovi nástupci. Nikita Sergejevič Chruščov rád jedl hodně a vydatně. K snídani musela být pořádně omaštěná kaše a po večeři domácí kefír. Stůl se prohýbal pod ukrajinskými varenikami (plněné taštičky), pelmeněmi, nejrůznějšími pirohy a tradičními bliny (palačinkami). Nechybělo ani maso: nadívané vepřové, krvavé klobásy, pečeně a myslivecký kuleš (kuřecí polévka). A rozporuplný sovětský vůdce nepohrdl ani rybou.

Celá Chruščovova rodina nedala zároveň dopustit na domácí zmrzlinu z dílny jejího kuchaře. Na stole muselo být i čerstvé ovoce a zelenina a moučníky všeho druhu. A na banketech snášel personál na stůl kdeco: od candátů a krevet až po kraby a další dobroty.

Také Leonid Iljič Brežněv byl velkým gurmánem a znalcem dobré kuchyně. Na lov si s sebou brával celou rotu kuchařů, kteří byli připraveni připravit mu z fleku čerstvou zvěřinu. Brežněvovi ale chutnaly i jednodušší pokrmy, jako ukrajinský boršč, kurnik (královský piroh) a čerstvá zeleninová polévka. Karbanátky si pan "éto váše dělo" dával také, ale výhradně studené.

Na jídelníček mu pečlivě dohlížela manželka Viktoria. Lékaři mu kromě toho důrazně doporučili zhubnout, z čehož se u něj postupně vyvinula doslova posedlost. Všude byly váhy, a když Brežněv zjistil, že přibral byť jen pár deka, byla to pro něj hotová tragédie. Na sklonku života se proto v jídle velmi omezoval.

...a dva chabrusové

Další dva pánové Kremlu - Jurij Vladimirovič Andropov a Konstantin Ustinovič Černěnko - se na svých židlích dlouho neohřáli - zubatá každému z nich dopřála něco málo přes rok. Ani tomu jídlu moc nedali, protože kvůli svým nemocem museli dodržovat zvláštní dietu. Andropovovi haprovaly ledviny, takže nesolil, a Černěnko skoro celé své třináctiměsíční vládnutí promarodil ve špitále.

Perestrojka i v jídle

První sovětský prezident Michail Sergejevič Gorbačov a jeho manželka Raisa si na nějaké extra výstřelky v jídle nepotrpěli. Obvykle snídali kaši, chléb a sýr, který si Gorbačov zamiloval po zahraničních služebních cestách. S jídlem se zbytečně neplýtvalo. Manželům Gorbačovovým totiž prý bylo líto, když ho hodně zbylo a muselo se vyhodit.

Prezident si s chutí dal šálek kávy, ale při projevech před něj vždy postavili čaj s mlékem - a průběžně dolévali. Raisa Maximovna byla osobním manželovým dietologem a dbala na to, aby mu nedávali tučné maso a moučné výrobky.

Na zahraniční cesty si prezidentský pár vždy bral s sebou jídlo a do některých zemí dokonce i vodu. Na slavnostních banketech Gorbačov rád ochutnal cokoliv, zatímco Raise místo exotiky raději podávali to, na co byla zvyklá.