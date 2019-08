Vedení Prahy 6 nechalo zakrýt sochu maršála Koněva

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Vedení Prahy 6 nechalo v pátek dopoledne zakrýt kontroverzní sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády. Radnice tak chce sochu chránit před dalšími útoky vandalů.

Podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka bývá socha znečištěna zhruba dvakrát do roka. Zatím ji tedy vedení Prahy 6 nechalo zakrýt, což vidí jako nejlepší způsob její ochrany. Další osud sochy by se měl řešit na schůzi zastupitelstva 12. září.

Zatím naposledy sochu neznámý vandal polil barvou a popsal při srpnovém 51. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Případ šetří policie, pachateli hrozí až roční vězení.

Ruské velvyslanectví čin označilo za urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa. Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo i chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě.

Na dopis starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), kterým vybízel k jednání o dalším využití sochy, ruská ambasáda zatím nereagovala. Mluvčí Šrámek nicméně uvedl, že se ozvalo několik lidí, kteří by sochu chtěli do historických muzeí.

Radnice už dříve nabídla ruské ambasádě, že sochu přestěhuje do zahrady budovy, kde ambasáda sídlí. Rusové se však ostře ohradili jak vůči útokům proti soše, tak i úvahám o stěhování.

Praha loni k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje jak roli Koněva během osvobozování Československa od nacistů, tak i to, že řídil potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a v roce 1961 se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. V roce 1968 pak Koněv údajně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk do Československa.

Koněvova socha byla v Bubenči odhalena v roce 1980.