Znáte knihu, která rozpoutala stovky let teroru?
23. 9. 2025 – 14:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kdysi byly uctívané jako léčitelky a kněžky, později se staly symbolem posedlosti ďáblem a skončily na hranicích. Příběh čarodějnic je temnou kapitolou dějin plnou strachu, krutosti i absurdity – a zároveň fenoménem, který dodnes fascinuje a vrací se v nečekaných podobách.
Je těžké si dnes představit, že pojem „čarodějnice“ kdysi znamenal něco úplně jiného než hrůzu a oheň hranic. V dávných dobách Blízkého východu to byly ženy uctívané jako moudré ochránkyně života. Prováděly posvátné rituály, pomáhaly přivádět děti na svět, radily vládcům a léčily nemocné. Byly to ženy, které měly respekt a důvěru celé komunity. Jenže s příchodem patriarchálních kultur a monoteistických náboženství se karta obrátila. Moc žen začala být vnímána jako hrozba – a zrodil se obraz čarodějnice jako služebnice ďábla.
Ve středověké Evropě se tato představa zvrhla v děsivou realitu. Když ve 14. století mor zabil každého třetího Evropana, zoufalí lidé hledali viníky. A církev nabídla jednoduchou odpověď: čarodějnice. Ženy, které se lišily, byly vytrženy ze svých domovů a uvrženy do mučíren. Palečnice, šrouby na nohy, železná panna – nástroje bolesti měly zajistit přiznání. Stačila mateřská znaménka nebo jizvy a obviněná putovala na hranici. Nechvalně proslulé Kladivo na čarodějnice se stalo jakousi „bibli“ lovců, která po dvě staletí legitimizovala fanatickou posedlost.
Krutost, která se vymkla kontrole
V Německu a Skotsku dosáhly procesy obludných rozměrů. Ve Würzburgu bylo během několika let popraveno tolik žen, že celé město osiřelo. Ve Skotsku zase fungovali takzvaní „píchači čarodějnic“, kteří si vydělávali na živobytí hledáním „ďáblových znamení“. Ženy svlékali donaha, ponižovali před celým shromážděním a pak je posílali na smrt. Typickými oběťmi byly starší, nemocné nebo chudé ženy – lidé na okraji, které společnost nechtěla živit.
Ani slavný Salem nebyl výjimkou. Roku 1692 hysterie zasáhla 24 vesnic v Massachusetts. Několik dívek začalo vidět vize a upadalo do křečí. Pod tlakem obvinily tři ženy – otrokyní, žebračku a vdovu. To stačilo k lavině, která skončila více než dvěma stovkami obviněných a devatenácti popravami. Hysterie se zastavila teprve ve chvíli, kdy byla obviněna manželka guvernéra.
Od hranic k tartanu a TikToku
Celkem si evropské procesy vyžádaly život asi 60 tisíc lidí. Těla obětí byla spalována nejen jako trest, ale i proto, aby prý nemohla povstat při Posledním soudu. Krutost, která obětem brala i naději po smrti. Dnes má ale čarodějnice zcela jiný význam. Na TikToku sledují WitchTok miliony lidí, styl WitchCore inspiruje módu i design a chystá se i pokračování kultovního filmu Praktická magie 2. Moderní čarodějnice hledají sílu v přírodě, tarotu, krystalech a bylinách. Je to spíš cesta k harmonii a sebevědomí než k temným silám.
Ve Skotsku vznikl oficiální tartan Čarodějnice Skotska. Jeho černá a šedá připomínají popel a temné časy, červená krev obětí a růžová úřední stuhy, jimiž se kdysi svazovaly dokumenty. V roce 2022 pak premiérka Nicola Sturgeon oficiálně požádala o odpuštění za „kolosální nespravedlnost“ – gesto, které vneslo alespoň symbolickou spravedlnost po staletích mlčení.
Autorky knihy Jak zabít čarodějnici: Příručka pro patriarchát ukazují, jak snadno se společnost může v časech nejistoty obrátit proti nejslabším. Připomínají, že tehdy nešlo o „ďáblovy služebnice“, ale o obyčejné lidi, kteří se stali oběťmi fanatismu a strachu. A i když dnes už čarodějnice tančí spíš na obrazovkách mobilů než na ohni hranic, jejich příběh nám nastavuje temné zrcadlo. Připomíná totiž, že historie se může snadno zopakovat – a je jen na nás, jestli tentokrát obstojíme.