Neuvěřitelný archeologický objev v Kazachstánu: Odborníci mluví o senzaci!
23. 9. 2025 – 13:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kazachstán znovu překvapuje svět: hasiči při rutinní hlídce objevili tvář vytesanou do žulového balvanu a nedaleko archeologové odkryli pyramidovou stavbu starou více než tři tisíce let. Země na křižovatce civilizací tak znovu dokazuje, že její půda je doslova pokladem dějin.
Kazachstán, největší stát euroasijské stepi, je krajinou, v níž se historie vrství jako stránky staré kroniky. Už v době bronzové tu působily kultury Srubná, Afanasjevská či Andronovská, později se krajem prohnali Hunové a středověcí Turci, vládli mu chánové a nakonec se stal součástí obrovského Ruského impéria a Sovětského svazu. Po jeho rozpadu v 90. letech 20. století země znovu našla svou nezávislost a spolu s ní i novou chuť objevovat vlastní kořeny. Díky své poloze na křižovatce civilizací se dnes Kazachstán řadí mezi nejbohatší archeologické oblasti světa – a nové objevy jen potvrzují, že půda této země ukrývá fascinující příběhy.
Objev kamenné tváře a tajemné stély
Na rutinní hlídce v regionu Sandyktau narazili hasiči Nursultan Aškenov a Achmet Zaripov na nález, který by čekal spíše zkušený archeolog než požární hlídka: do žulového balvanu byla vytesána lidská tvář. Reliéf měřící přibližně 25 na 20 centimetrů je překvapivě detailní – vykresluje velké oči, dlouhý rovný nos a výrazné rty. Vedle něj ležela i kamenná stéla, vysoká přes 180 centimetrů a široká téměř metr. Přestože byla v troskách, podařilo se rozpoznat vyobrazení jelena s mohutnými parohy.
Podle vědců z Margulanova institutu šlo pravděpodobně o součást rituálního komplexu. „Může jít o stopy uctívání předků či božstev z dosud neznámého panteonu,“ vysvětluje archeolog Sergej Jarygin. Podobné monumenty byly nalezeny i v blízkém horském masivu Burabaj, což naznačuje, že severní Kazachstán byl v pravěku významnějším centrem kultury, než se dosud předpokládalo.
Datování zatím zůstává otevřené. Podle předběžných odhadů se může jednat o období od chalkolitu až po pozdní dobu bronzovou. A právě tehdy začalo obyvatelstvo Kazachstánu zažívat nebývalý rozvoj díky přechodu k pastevectví a rozkvětu metalurgie. Specializované komunity se věnovaly těžbě a zpracování mědi i bronzu a jejich dovednosti se šířily napříč stepí.
Pyramida Karazhartas: aristokratické mauzoleum
Objev tváře a stély není jedinou senzací poslední doby. Jen o něco dříve byla v oblasti Karaganda odhalena pyramidová stavba starší než 3 000 let, známá jako pyramida Karazhartas. Vybudovala ji kultura Begazy-Dandibaj, která vynikala metalurgií a pastevectvím. Díky obchodu s kovy dosáhly tyto komunity nečekaného bohatství a vznikla mezi nimi nová aristokratická vrstva. Podle historika Serhana Cinara a archeologa Ajbara Kasenaliho z Kazašského národního muzea byla právě pro jednoho z jejích zástupců pyramida postavena jako honosné mauzoleum. Tento monument tak není jen architektonickou kuriozitou, ale i dokladem toho, jak společenská struktura a ekonomika této doby dosáhly vysoké úrovně.
Síť fascinujících objevů napříč zemí
Kazachstán v posledních letech vydává svá tajemství jedno za druhým. V regionu Pavlodar archeologové odkryli keramiku, kuchyňské náčiní a hrot šípu datovaný do období mezi 13. a 8. stoletím př. n. l. Ve střední Karagandě se pak podařilo nalézt předměty spojené s alakulskou kulturou, subkulturou andronovské civilizace, která zde rozkvétala kolem let 2000–1700 př. n. l.
Každý nový objev přidává další kousek do složité mozaiky, jež vypráví příběh této země. Kazachstán tak znovu potvrzuje svou roli živého archivu lidských dějin – od prvních pastevců a kovotepců až po monumentální stavby, které dodnes vzbuzují úžas. Ať už jde o kamennou tvář s neznámým poselstvím, tajemnou stélu nebo pyramidu vystavěnou pro aristokrata, jedno je jisté: v kazachstánské stepi čeká na své odhalení ještě mnoho pokladů.