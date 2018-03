Jak si vymyslet no-go zónu. Maďarská xenofobní kampaň se před volbami přelila i k sousedům

Maďarská předvolební kampaň jde do finále a očividně přišel čas na nejtvrdší střelivo. Ukázal to šéf kabinetu premiéra Viktora Orbána, když se postavil na ulici ve Vídni a řekl, že je tam špína a že za to můžou migranti. Město Vídeň je přitom dlouhodobě hodnocené jako jedno z nejlepších na světě. HlídacíPes.org se na místě porozhlédnul. Realita je trochu jiná než v podání maďarské vlády, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.