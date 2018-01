Když účtenka z baru stojí víc než letenka aneb Mladí a opilí v Budapešti

Jeden muž zemřel a další žena utrpěla zranění při výbuchu u stanice metra na jihu Stockholmu. V neděli o tom informovala místní policie s tím, že se nedomnívá, že by šlo o teroristický čin.

Finanční úřady loni vybraly na dani z přidané hodnoty (DPH) 381,7 miliardy korun, to je meziročně o zhruba 32 miliard korun více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o necelých šest miliard Kč více, celkem to bylo 170,7 miliardy korun, vyplývá z údajů ministerstva financí a Finanční správy. Meziročně vyšší daňové příjmy správa zaznamenala i u daní z příjmu fyzických osob nebo u spotřebních daní.

Letošní sté výročí vzniku Československa si budou lidé připomínat po celé České republice. Desítky akcí chystají jak města a obce, tak kraje nebo jednotlivé instituce. Připravují se výstavy, festivaly, koncerty, piety i vydání knihy, dostavba věže a pokus o rekord v počtu vyvěšených vlajek. Akce nebudou koncentrovány jen do října, jsou naplánovány po celý rok. Někdy připomenou i události let 1938, 1948 a 1968

