Jak je možné, že Italové jedí pizzu i těstoviny a přesto zůstávají štíhlí? Tady je jejich tajemství
1. 12. 2025 – 17:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se řekne Itálie, většina z nás si představí talíř těstovin, křupavou pizzu z pece, sklenku Chianti a životní styl, který plyne pomaleji než u nás. A pak přijde otázka, která pálí skoro každého turistu už na letišti: Jak je možné, že Italové nejsou dávno všichni kulatí?
Protože jedna věc je jistá — Italové si rozhodně jídlo neupírají Jenže na rozdíl od nás vědí něco, co nám často uniká. Jídlo totiž jedí jinak. A možná i díky tomu patří mezi nejzdravější národy světa.
Těstoviny? Ano. Ale jen „al dente“ a nejlépe v poledne
V Itálii dostanete těstoviny, které křupnou mezi zuby. Ne proto, že by kuchař spěchal. Ale protože tak je to správně.
Těstoviny uvařené „al dente“ mají nižší glykemický index, tělo je tráví pomaleji a hladina cukru v krvi nestoupá tak prudce jako u měkké kaše, kterou si často připravujeme my.
A ještě něco, co je potřeba vědět: Těstoviny jsou v Itálii běžnou volbou k obědu. Večer se jí lehce – salát, zelenina, tuňák, mozzarella. Nic, co by zatížilo žaludek.
Menší porce a víc chodů. Zní to paradoxně, ale funguje to
V Itálii vám málokdy přinesou talíř s velkou hromadou špaget. Spíše dostanete tzv. primo – tedy menší porci, která slouží jako předkrm. Hlavní jídlo („secondo“) bývá maso, ryba nebo zelenina – žádná smetanová bomba, která člověka položí na gauč na dvě hodiny.
Italové se díky tomu nepřejídají. Dávají tělu čas říct: „Dost, už jsem plné.“
Jí se pomalu. Jídlo není něco, co sníte cestou na tramvaj
A tohle je rozhodně ten největší rozdíl.
Pro Italy je jídlo rituál. Jedí pomalu, vychutnávají si jak jídlo tak setkání s blízkými lidmi.
A věda jasně říká: Kdo jí pomaleji, jí méně, vnímá pocit sytosti a netouží po dalším dezertu jen ze zvyku.
Zatímco my jíme často z hladu, stresu nebo spěchu, Italové jedí pro radost.A paradoxně – jsou díky tomu štíhlejší.
Kvalita vyhrává nad kvantitou
Rajčata v Itálii chutnají jako skutečná rajčata. Olivový olej voní a je navíc zdravý. A čerstvé ryby či zelenina ze zahrady jsou základem kvalitní italské kuchyně.
Středomořská strava je jednou z nejzdravějších na světě, potvrzují desítky studií (Harvard School of Public Health, Mayo Clinic…).
Olivový olej chrání srdce.Zelenina dodává vlákninu.Ryby zajišťují zdravé tuky.A jídla nejsou zbytečně komplikovaná.
Žádná snídaně = přirozený půst
Zatímco my si dáváme rohlík, salám, sladké pečivo nebo míchaná vajíčka, Ital začíná den… espressem. Maximálně malým croissantem.
Ve výsledku tak nevědomky drží přerušovaný půst, kdy tělo 12–16 hodin nejí těžké jídlo.Metabolismus to miluje.
Hodně chodí. Opravdu hodně
Nejen turisté – i Italové procházejí města pěšky.
Malé uličky, znamená žádné parkování před vchodem domu.Káva? Po cestě domů.Práce? Často pěšky nebo na skútru.Večeře?a následuje další procházka.
A kilometry se sbírají, ani si toho nevšimnete.
Espresso po jídle není zvyk — je to metabolický trik
Italové vědí, proč si dávají kávu až po jídle. Kofein totiž podporuje trávení a mírně zrychluje metabolismus.
Takže ano, espresso není jen stylová tečka. Je to malý zázrak v šálku.
Proč jsou Italové štíhlí? Odpověď je jednodušší, než se zdá
Ne proto, že by nejedli sacharidy.Ne proto, že mají genetickou výhodu.
Ale proto, že:
- jedí kvalitně,
- pomalu,
- v malých porcích,
- s radostí,
- a nehledají zkratky.
A možná hlavně proto, že pro ně jídlo není problém ani nepřítel — ale součást života, která se má žít naplno, ale s rozumem.