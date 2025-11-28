Dnes je pátek 28. listopadu 2025., Svátek má René
28. 11. 2025 – 20:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Havajská sopka "Kilauea" se probudila. Její síla může udeřit bez varování, upozorňují vědci
zdroj: Profimedia
Havaj se znovu dívá k obloze s respektem. Sopka Kilauea, která letos střídá ticho s erupcemi jako dva rytmy jednoho srdce, opět naznačuje, že její síla neusnula. Pod povrchem se hromadí energie a vědci upozorňují, že další výbuch může přijít dřív, než by kdykoli stihl včas reagovat. Ohnivé fontány, které před pár dny ozářily noční oblohu, ukazují, že příroda má vlastní načasování — a rozhodně se nás neptá na dovolenou.

Kilauea poslední rok chrlila lávu jako v rytmu vlastního srdce. Od prosince 2024 zaznamenala přes 30 erupčních epizod — některé s lávovými fontánami vysokými až 150 metrů.Podle agentury AP při poslední erupci stříkala láva z tzv. „north vent“ tak vysoko, že byla viditelná až z místních obcí, i když vše zůstalo uvnitř hranic Národního parku Hawaii Volcanoes.

Ohnivé proudy sice nikoho přímo neohrožují, ale jen pohled na ně člověku připomene, že příroda si bere prostor bez ohledu na naše plány

profimedia-0782382605 zdroj: Profimedia

Neviditelné riziko: toxický „vog“

I když láva zatím nestéká k obydleným oblastem, vědci upozorňují na něco jiného — sopečné plyny. Kilauea uvolňuje velké množství oxidu siřičitého, který se ve vzduchu mění na „vog“, tedy vulkanický smog. Pokud vítr zesílí nebo změní směr, může zasáhnout i oblasti vzdálené desítky kilometrů. Lidé s astmatem či problémy s držením dechu tak mohou pocítit pálení očí, dráždění v krku nebo tlak na hrudi. Podle USGS je to právě „vog“, kdo představuje největší riziko mimo samotný kráter.

Sopka jako součást havajské duše

Pro místní není Kilauea jen sopečným gigantem, ale duchovní bytostí. Podle havajských legend je jejím domovem bohyně Pele — žena, která tvoří i ničí. A tahle symbolika je stále živá.Když se sopka probudí, mnoho Havajanů to nevnímá jako hrozbu, ale jako připomínku síly. Země a potřeby respektu. Je to zvláštní paradox: strach i úcta v jednom.

Jak blízko je další erupce?

Vědci jsou velmi přímočaří: Kilauea je aktivní a další erupce může přijít kdykoli.“ Aktuální „paused eruption“ — tedy pauza mezi výbuchy — nebývá dlouhá. Monitorování ukazuje:

  • zvýšenou síru v ovzduší,
  • oteplování v oblasti kráteru,
  • drobné otřesy v okolních puklinách.

To všechno jsou známky, že magma je pořád velmi blízko povrchu.

Jak říká USGS: „Signály jsou smíšené, ale sopka má stále dost energie.“

Národní park zůstává ve střehu

Řada oblastí kolem Halemaʻumaʻu byla znovu uzavřena. Turisté mohou sopku pozorovat jen z předem vymezených míst a s upozorněním, že situace se může změnit během několika minut.V tichém nočním vzduchu je slyšet jen sykot horké páry a praskání nově vzniklé lávy. Je to krásné — i děsivé zároveň.

Co si z toho můžeme odnést my?

Kilauea je připomínkou, že i když máme pocit, že svět máme pod kontrolou, příroda ví své.Jak se říká - je to mocná čarodějka.

Možná právě proto erupce Kilauea tolik fascinují celý svět — protože v nich vidíme něco, co se v nás samých odehrává často také:napětí, změnu, chaos, ticho…a pak znovu nový začátek, ale s velkou opatrností.

Zdroje:
Novinky.cz, apnews.com, usgs.gov
