Tato země nabízí nejlepší kvalitu života na světě – i Češi ji milují
29. 11. 2025 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se řekne životní pohoda, většina z nás si představí slunce, dobré jídlo a lidi, kteří nikam nespěchají. A právě proto možná nikoho nepřekvapí, že v nejnovějším žebříčku organizace InterNations skončila na úplném vrcholu země, která tenhle životní styl ztělesňuje jako málokterá jiná: Španělsko.
Podle průzkumu Expat Insider, který mapuje zkušenosti lidí žijících v zahraničí, nemá Španělsko konkurenci – už potřetí za sebou. Na mapě, kde jsou země hodnocené podle kvality života, se stalo světovou jedničkou.
A expati mají jasno: „Tady se žije dobře. A opravdu dobře.“
Proč lidé míří právě sem?
Není to jen o slunci a sangrii na terase.
Expati nejčastěji zmiňují:
- měkké středomořské klima,
- volnočasové možnosti,
- kulturu, která je otevřená lidem,
- skvělé jídlo,
- a zdravotnictví, které patří k nejlepším na světě.
Až pětina dotázaných přiznala, že se sem přestěhovala přímo kvůli kvalitě života — a dalších osm procent tu plánuje strávit důchod. Dohromady vyjádřilo spokojenost 84 % přistěhovalců, což je výrazně nad světovým průměrem.
Když spojíte dobré jídlo, dlouhé dny a mentalitu, která život neřeže na výkon, ale na radost, začíná to dávat smysl.
Zdravotnictví jako z jiného světa. Pro expaty je to jeden z největších benefitů Španělska
Jestli něco expati chválí v jednom hlasu, pak je to španělská zdravotní péče.
A není to jen zdvořilost — podle průzkumu je Španělsko jednou z nejlépe hodnocených zemí na světě právě v oblasti zdravotnictví.
Proč?
-
Je dostupné. Lékaři i odborníci přijímají pacienty bez dlouhých čekacích dob, což je luxus, na který si mnoho cizinců okamžitě zvykne.
-
Je kvalitní. Španělští lékaři patří mezi nejlépe hodnocené v Evropě, nemocnice jsou moderní a systém preventivní péče je velmi propracovaný.
-
Je levnější než na Západě. Tam, kde by v USA zaplatili tisíce dolarů, dostanou expati ve Španělsku péči za zlomek ceny — nebo zdarma, pokud spadají pod veřejný systém.
Jeden slabší bod by se našel: bezpečnost
Španělsko exceluje ve čtyřech z pěti kategorií – ale drobný šrám přece jen má. V oblasti bezpečnosti a politické stability se umístilo až na 14. místě.
Lidé se tam cítí bezpečně, to ano. Ale důvěra v politické vedení je slabší. I tak je však výsledek solidní a vyšší než u většiny evropských zemí.
Snadné zabydlení, horší budování kariéry
Expati se shodují: být ve Španělsku nováčkem je snadné. Lidé jsou otevření, přátelští a přijímají cizince rychle.
Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že se „cítili doma téměř okamžitě“. A 41 % plánuje zůstat natrvalo.
Ale když přijde řeč na práci, nadšení trochu opadne.
Španělsko skončilo až na 27. místě v oblasti pracovních příležitostí.Mnoho cizinců tu řeší:
- horší pracovní nabídky,
- nižší mzdy,
- a méně možností profesního růstu.
Nicméně velkým plusem je work-life balance. Španělsko patří mezi země, kde si lidé práci nepouštějí až příliš k tělu. A pro mnoho expatů je to nakonec důležitější než ambiciózní kariérní žebříčky.
A co finance?
Navzdory nižším mzdám patří Španělsko k relativně dostupným destinacím – hlavně ve srovnání se severní Evropou. Život zde není levný, ale ani dramaticky drahý.
V kategorii finanční spokojenosti skončilo na 11. místě na světě.
Top 10 zemí s nejlepší kvalitou života (podle expatů)
- Španělsko
- Spojené arabské emiráty
- Panama
- Rakousko
- Lucembursko
- Čína
- Katar
- Česká republika
- Japonsko
- Portugalsko
Ano, Česko je v první desítce. Přesto expati většinou dávají přednost slunci, teple a životnímu tempu, které se ve Španělsku zdá být volněji nastavené.
Tak proč právě Španělsko?
Možná je to tím, že se tu tolik nehoní za časem a nechávají lidem prostor opravdu žít, ne jen fungovat. Možná je to tím, že si tu lidé umí udělat čas jeden na druhého — na kávu, na rozhovor, na obyčejný lidský moment.
A možná je to i tím, že když si sednete na madridské náměstí nebo se zaposloucháte do šumění moře na Mallorce, najednou máte pocit, že svět pořád umí být dobré místo k životu.