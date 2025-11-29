Dnes je sobota 29. listopadu 2025., Svátek má Zina
Počasí dnes 2°C Polojasno

Tato země nabízí nejlepší kvalitu života na světě – i Češi ji milují

29. 11. 2025 – 12:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tato země nabízí nejlepší kvalitu života na světě – i Češi ji milují
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Když se řekne životní pohoda, většina z nás si představí slunce, dobré jídlo a lidi, kteří nikam nespěchají. A právě proto možná nikoho nepřekvapí, že v nejnovějším žebříčku organizace InterNations skončila na úplném vrcholu země, která tenhle životní styl ztělesňuje jako málokterá jiná: Španělsko.

Podle průzkumu Expat Insider, který mapuje zkušenosti lidí žijících v zahraničí, nemá Španělsko konkurenci – už potřetí za sebou. Na mapě, kde jsou země hodnocené podle kvality života, se stalo světovou jedničkou.

A expati mají jasno: Tady se žije dobře. A opravdu dobře.

profimedia-0949577925
Magazín
Havajská sopka "Kilauea" se probudila. Její síla může udeřit bez varování, upozorňují vědci

Proč lidé míří právě sem?

Není to jen o slunci a sangrii na terase.

Expati nejčastěji zmiňují:

  • měkké středomořské klima,
  • volnočasové možnosti,
  • kulturu, která je otevřená lidem,
  • skvělé jídlo,
  • a zdravotnictví, které patří k nejlepším na světě.

Až pětina dotázaných přiznala, že se sem přestěhovala přímo kvůli kvalitě života — a dalších osm procent tu plánuje strávit důchod. Dohromady vyjádřilo spokojenost 84 % přistěhovalců, což je výrazně nad světovým průměrem.

Když spojíte dobré jídlo, dlouhé dny a mentalitu, která život neřeže na výkon, ale na radost, začíná to dávat smysl.

close-up-apple-table
Magazín
Co dokáže obyčejné jablko s vaším tělem? Záleží na hodině, kdy ho sníte

Zdravotnictví jako z jiného světa. Pro expaty je to jeden z největších benefitů Španělska

Jestli něco expati chválí v jednom hlasu, pak je to španělská zdravotní péče.

A není to jen zdvořilost — podle průzkumu je Španělsko jednou z nejlépe hodnocených zemí na světě právě v oblasti zdravotnictví.

Proč?

  • Je dostupné. Lékaři i odborníci přijímají pacienty bez dlouhých čekacích dob, což je luxus, na který si mnoho cizinců okamžitě zvykne.

  • Je kvalitní. Španělští lékaři patří mezi nejlépe hodnocené v Evropě, nemocnice jsou moderní a systém preventivní péče je velmi propracovaný.

  • Je levnější než na Západě. Tam, kde by v USA zaplatili tisíce dolarů, dostanou expati ve Španělsku péči za zlomek ceny — nebo zdarma, pokud spadají pod veřejný systém.

ChatGPT Image 27. 11. 2025 14_55_57
Magazín
Co může vzniknout z obyčejných slupek? Delikatesy, které ohormí i tu nejnáročnější návštěvu

Jeden slabší bod by se našel: bezpečnost

Španělsko exceluje ve čtyřech z pěti kategorií – ale drobný šrám přece jen má. V oblasti bezpečnosti a politické stability se umístilo až na 14. místě.

Lidé se tam cítí bezpečně, to ano. Ale důvěra v politické vedení je slabší. I tak je však výsledek solidní a vyšší než u většiny evropských zemí.

profimedia-0993069391 zdroj: Profimedia

Snadné zabydlení, horší budování kariéry

Expati se shodují: být ve Španělsku nováčkem je snadné. Lidé jsou otevření, přátelští a přijímají cizince rychle.

Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že se „cítili doma téměř okamžitě“. A 41 % plánuje zůstat natrvalo.

Ale když přijde řeč na práci, nadšení trochu opadne.

Španělsko skončilo až na 27. místě v oblasti pracovních příležitostí.Mnoho cizinců tu řeší:

  • horší pracovní nabídky,
  • nižší mzdy,
  • a méně možností profesního růstu.

Nicméně velkým plusem je work-life balance. Španělsko patří mezi země, kde si lidé práci nepouštějí až příliš k tělu. A pro mnoho expatů je to nakonec důležitější než ambiciózní kariérní žebříčky.

close-up-wineglass-table-against-white-background
Magazín
Lžíce oleje pro krásně bílé zuby a ústa bez bakterií. Opravdu to funguje?

A co finance?

Navzdory nižším mzdám patří Španělsko k relativně dostupným destinacím – hlavně ve srovnání se severní Evropou. Život zde není levný, ale ani dramaticky drahý.

V kategorii finanční spokojenosti skončilo na 11. místě na světě.

Top 10 zemí s nejlepší kvalitou života (podle expatů)

  1. Španělsko
  2. Spojené arabské emiráty
  3. Panama
  4. Rakousko
  5. Lucembursko
  6. Čína
  7. Katar
  8. Česká republika
  9. Japonsko
  10. Portugalsko

Ano, Česko je v první desítce. Přesto expati většinou dávají přednost slunci, teple a životnímu tempu, které se ve Španělsku zdá být volněji nastavené.

profimedia-0076962528 zdroj: Profimedia

Tak proč právě Španělsko?

Možná je to tím, že se tu tolik nehoní za časem a nechávají lidem prostor opravdu žít, ne jen fungovat. Možná je to tím, že si tu lidé umí udělat čas jeden na druhého — na kávu, na rozhovor, na obyčejný lidský moment.

A možná je to i tím, že když si sednete na madridské náměstí nebo se zaposloucháte do šumění moře na Mallorce, najednou máte pocit, že svět pořád umí být dobré místo k životu.

Tagy:
moře Španělsko peníze život bezpečnost
Zdroje:
Forbes, oecd.org, internations.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Následující článek

První návštěvníky na Dni otevřených dveří Pražského hradu přivítal Pavel

Nejnovější články