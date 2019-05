Jak český novinář uspěl v Timesech - i bez dobré angličtiny

MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Jako spousta dalších národů mají i Češi řadu výjimečných osobností. Patřil mezi ně i Henri de Blowitz. Proslavil se především ve světě, u nás ho znají leda studenti žurnalistiky nebo milovníci historie. Byl to ovšem jeden z největších novinářů 19. století, který dokonce přispíval do londýnských The Times. A nepotřeboval k tomu ani dobrou znalost angličtiny.

