Astronomům téměř zaskočilo, když objevili útvar připomínající obrovského netopýra

1. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Astronomům téměř zaskočilo, když objevili útvar připomínající obrovského netopýra
zdroj: Profimedia
Zatímco na Zemi se lidé převlékají do strašidelných kostýmů, vesmír má vlastní masku. Astronomové z Evropské jižní observatoře zachytili těsně před Halloweenem útvar, který vypadá jako obrovský netopýr letící temnotou. A i když působí jako výjev z hororu, skrývá se za ním zázrak zrodu nových hvězd.

Jestliže jste alespoň po očku sledovali noční oblohu, mohlo by se zdát, že i vesmír má svůj Halloween a letos se rozhodl vsadit na styl. Astronomové z Evropské jižní observatoře na vrcholu hory Paranal v Chile pořídili dechberoucí snímek zářícího mraku prachu a plynu, jehož silueta připomíná obrovského netopýra s roztaženými křídly. Tento takzvaný kosmický netopýr se vznáší deset tisíc světelných let od Země a svým načasováním jako by se chtěl přidat k pozemskému svátku masek.

Jenže i když na první pohled působí jako výjev z vesmírného hororu, ve skutečnosti jde o hvězdnou školku – místo, kde se rodí nové hvězdy a vzniká světlo z temnoty. Z plynu a prachu, které na snímku vytvářejí zubatá křídla netopýra, se pod vlivem gravitace formují nové hvězdné systémy. A právě to z tohoto strašidelného obrazu dělá spíš symbol života než konce.

Kde a co vlastně vidíme?

Tento fascinující úkaz se nachází poblíž jižních souhvězdí Circinus a Norma, zhruba 10 000 světelných let od Země. Kdybyste se na něj podívali z naší planety, zabíral by na obloze plochu přibližně čtyř úplňků vedle sebe – což dokonale ilustruje, jak obrovský tento útvar ve skutečnosti je.

Podle údajů Evropské jižní observatoře (ESO) a portálu Space.com jde o součást rozsáhlého komplexu mlhovin známého jako RCW 94 a RCW 95. Vědci poeticky popisují, že RCW 94 tvoří pravé křídlo netopýra, zatímco RCW 95 představuje jeho tělo. Dohromady pak vytvářejí dokonalou siluetu mýtické bytosti vznášející se temnotou — obraz, který jako by vesmír načasoval přesně na období Halloweenu.

Co se zde děje – hvězdy a zrod nového života

Ačkoli snímek působí jako z temného sci-fi filmu, ve skutečnosti zachycuje něco naprosto opačného – zrození hvězd. Mlhovina, která připomíná netopýří křídla, je typickou oblastí H II, tedy místem, kde se z plynů a prachu formují nové hvězdy. Gravitační síla zde způsobuje, že se obrovské oblaky hmoty smršťují, zahřívají a postupně mění v zářící jádra – budoucí hvězdy, které jednou mohou mít vlastní planetární systémy.

Mladé hvězdy pak vyzařují silné ultrafialové záření, které působí na okolní vodík. Ten se ionizuje a při tom vyzařuje viditelné světlo, nejvýrazněji v červeném odstínu. Právě proto má celá mlhovina tak dramatický, až ohnivý vzhled – ve skutečnosti jde ale o světelný tanec nově vznikajícího života.

Pozorování a technologie

Snímek vznikl pomocí širokoúhlé kamery OmegaCAM umístěné na teleskopu VLT Survey Telescope (VST) v chilské poušti Atacama. Kamera má rozlišení 268 megapixelů, což umožňuje zachytit rozsáhlé útvary s neuvěřitelnou přesností.

Astronomové zkombinovali záběry z viditelného a infračerveného světla. Díky tomu mohli proniknout skrze vrstvy prachu a odhalit i struktury, které by běžným dalekohledem zůstaly skryté. Výsledkem je obraz, který působí téměř malířsky a přesto je vědecky mimořádně cenný.

Vědecký význam

Tento snímek není jen působivým vizuálním zážitkem. Přináší i nové poznatky o tom, jak hvězdy formují své okolí, jak záření ovlivňuje plyn a prach v mezihvězdném prostoru a jak vznikají složité struktury v galaxiích.

Pomáhá také vědcům lépe pochopit dynamiku zrodu hvězd – proces, který se odehrává miliony let, ale který nakonec stojí za tím, že existují slunce, planety i život samotný.

Když vesmír má svůj Halloween

Zatímco my na Zemi vyřezáváme dýně, nasazujeme masky a zapalujeme svíčky, vesmír si letos připravil vlastní halloweenské divadlo. Mlhovina v tvaru netopýra rozprostřela svá křídla na podzimní obloze a připomněla, že i v nejtemnějších hlubinách prostoru může vznikat světlo.

Až se tedy příště podíváte na noční nebe, vzpomeňte si, že tam nahoře není jen prázdnota. Je to místo plné ticha, záře a tajemství a „kosmický netopýr“ je jedním z nich.

