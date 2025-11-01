Dnes je sobota 1. listopadu 2025., Svátek má Felix
Počasí dnes 17°C Oblačno

Chtěli byste na vlastní kůži zažít jízdu Orient Expressem? Legenda luxusu z roku 1883 znovu ožívá!

1. 11. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Chtěli byste na vlastní kůži zažít jízdu Orient Expressem? Legenda luxusu z roku 1883 znovu ožívá!
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Luxus, šampaňské a tajemství za zataženými závěsy. Když 4. října 1883 vyjel z pařížského nádraží první Orient Express, začala nová éra cestování. Ve vagonech se potkávali politici, novináři i evropská smetánka – a vlak se stal symbolem dobrodružství, které dodnes fascinuje svět.

Ve světě, kde se ještě cestovalo po prachu a bahně, se na kolejích zrodil zázrak. Vize luxusního vlaku, který by spojil Evropu od Paříže až po tehdejší Konstantinopol, se zrodila v hlavě belgického vizionáře Georgese Nagelmackerse. Syn bankéře a snílek, který se odmítal smířit s nepohodlným a hlučným způsobem cestování, se inspiroval svým pobytem ve Spojených státech, kde poprvé spatřil slavné spací vozy Pullman. Uvědomil si, že cesta může být nejen prostředkem, ale i cílem – a že luxus není v rychlosti, ale v zážitku.

Orient Express 1 zdroj: Profimedia

Sen o cestování, který předběhl dobu

Když 4. října 1883 vyjel z pařížského nádraží Gare de l’Est první Orient Express, byl to okamžik, který změnil dějiny cestování. Vlak nabídl něco dosud nevídaného – komfort paláce, pohybujícího se po železnici, a atmosféru, jakou do té doby znali jen hosté nejlepších hotelů v Londýně či Vídni. Cesta do Konstantinopole trvala více než osmdesát hodin, ale nikdo si nestěžoval. Každý kilometr znamenal dobrodružství, každý vůz voněl po dřevě, parfému a šampaňském.

Orient Express 5 zdroj: Profimedia

Orient Express nebyl jen vlakem – stal se symbolem touhy po eleganci, dálkách a tajemství. Pro Evropu devatenáctého století představoval nejen dopravní revoluci, ale i zhmotnění snu o světě, kde se čas měří nikoli minutami, ale okamžiky, které si člověk zapamatuje.

Orient Express 2 Orient Expresszdroj: Profimedia

Luxus, jaký Evropa neviděla

Když cestující poprvé vstoupili do vozů Orient Expressu, ocitli se ve světě, který neměl v Evropě obdoby. Interiér připomínal pohyblivý palác – lesklé panely z mahagonu, křišťálové lustry rozptylující měkké světlo, hedvábné závěsy laděné do sytých barev a stříbrný servis, který by obstál i v pařížských hotelech. Každý detail byl promyšlený – od rytí do mosazných klik po vykládané dřevo, které vonělo exotikou dálných kolonií.

Perstyn_ (4)úvodka
Magazín
Tento byt pod střechami Prahy vás dostane – nádherný vzdušný interiér, který byste tu rozhodně nečekali

Největší pýchou byly jídelní vozy, kde hosté stolovali na křehkém porcelánu a popíjeli šampaňské z broušených sklenic. Podávaly se pokrmy, které by neudělaly ostudu ani ve vyhlášených restauracích – losos s koprovou omáčkou, hovězí Wellington či lanýžové rizoto. Vzduchem se mísila vůně jídla, parfému a dobrodružství.

vlak zdroj: Profimedia

V jeho vozech cestovala evropská smetánka, špioni i spisovatelé

Ve vozech se potkávala evropská elita, diplomaté i aristokraté, novináři, průmyslníci a občas i špioni, kteří tu mezi tóny klavíru šeptem uzavírali dohody, jež měnily chod dějin. Orient Express byl totiž nejen dopravním prostředkem, ale i kulturním a politickým jevištěm Evropy.

vlak 2 zdroj: Profimedia

Za zataženými závěsy se psaly milostné dopisy, podepisovaly tajné smlouvy a rodila se inspirace pro spisovatele, kteří z Orient Expressu udělali nesmrtelný symbol elegance i záhad. Právě zde se zrodila jedna z nejslavnějších literárních vražd – ta z pera Agathy Christie, která ve svém románu Vražda v Orient Expressu zachytila nejen napětí, ale i dokonalou estetiku doby, kdy se cestovalo s grácií.

Orient Express nebyl pouhým vlakem. Byl metaforou světa, který věřil v krásu, řád a dokonalost. V době, kdy se města dusila kouřem z továren, na jeho kolejích stále voněla růže v křišťálové váze a večerní šum konverzace zněl jako tichý příslib, že Evropa ještě neztratila svůj sen o noblese.

Orient Express 3 Orient Expresszdroj: Profimedia

Zrození legendy a návrat po sto letech

I legendy občas potřebují odpočinek. Po desetiletích slávy, kdy byl Orient Express synonymem elegance a dokonalosti, přišly i těžší časy. Dvě světové války, změna politických hranic i nástup rychlých letadel způsobily, že vlak postupně ztratil své výsostné postavení. Trasy se měnily, luxusní vozy chátraly a to, co bývalo kdysi snem aristokratů, se stalo jen ozvěnou minulosti. Přesto myšlenka pomalého a krásného cestování, kde samotná cesta má hodnotu, nikdy zcela nezmizela.

profimedia-0201429656
Magazín
Proč si vzaly legendy život? Tlak být dokonalý byl větší, než dokáže unést i ten nejslavnější

Dnes, o více než sto čtyřicet let později, se legenda znovu probouzí. Projekt Orient Express La Dolce Vita, který vzniká pod značkou Accor, navazuje na původní myšlenku Georgese Nagelmackerse – nabídnout cestu, která má duši. Nové soupravy kombinují italský design, francouzskou eleganci a udržitelné technologie, ale stále ctí původní ducha Orient Expressu: noblesu, klid a zážitek, který se nedá změřit časem.

Orient Express 4 zdroj: Profimedia

Interiéry inspirované zlatou érou cestování se opět stanou útočištěm těch, kteří chtějí zpomalit a znovu objevit kouzlo světa, jaký mizí. Měkké světlo lamp, tlumený zvuk kol a výhled na krajinu střídající se za oknem – to vše připomíná, že luxus není v rychlosti, ale v okamžiku, který si dovolíme prožít naplno.

Orient Express se vrací – jiný, a přece stejný. Stejný duch, nová éra. Luxus, který si stále pamatuje, jak voní čas.

Tagy:
Evropa cestování vlak luxus design Orient expres inspirace
Zdroje:
stoplusjednicka.cz, focusonbelgium.be, press.accor.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Začíná brněnský Comic-Con, láká na herce z filmů, seriálů i počítačových her

Následující článek

Zdražování a rostoucí mzdy drtí malé podniky. Rekordní tržby už nestačí

Nejnovější články