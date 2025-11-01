Chtěli byste na vlastní kůži zažít jízdu Orient Expressem? Legenda luxusu z roku 1883 znovu ožívá!
1. 11. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Luxus, šampaňské a tajemství za zataženými závěsy. Když 4. října 1883 vyjel z pařížského nádraží první Orient Express, začala nová éra cestování. Ve vagonech se potkávali politici, novináři i evropská smetánka – a vlak se stal symbolem dobrodružství, které dodnes fascinuje svět.
Ve světě, kde se ještě cestovalo po prachu a bahně, se na kolejích zrodil zázrak. Vize luxusního vlaku, který by spojil Evropu od Paříže až po tehdejší Konstantinopol, se zrodila v hlavě belgického vizionáře Georgese Nagelmackerse. Syn bankéře a snílek, který se odmítal smířit s nepohodlným a hlučným způsobem cestování, se inspiroval svým pobytem ve Spojených státech, kde poprvé spatřil slavné spací vozy Pullman. Uvědomil si, že cesta může být nejen prostředkem, ale i cílem – a že luxus není v rychlosti, ale v zážitku.
Sen o cestování, který předběhl dobu
Když 4. října 1883 vyjel z pařížského nádraží Gare de l’Est první Orient Express, byl to okamžik, který změnil dějiny cestování. Vlak nabídl něco dosud nevídaného – komfort paláce, pohybujícího se po železnici, a atmosféru, jakou do té doby znali jen hosté nejlepších hotelů v Londýně či Vídni. Cesta do Konstantinopole trvala více než osmdesát hodin, ale nikdo si nestěžoval. Každý kilometr znamenal dobrodružství, každý vůz voněl po dřevě, parfému a šampaňském.
Orient Express nebyl jen vlakem – stal se symbolem touhy po eleganci, dálkách a tajemství. Pro Evropu devatenáctého století představoval nejen dopravní revoluci, ale i zhmotnění snu o světě, kde se čas měří nikoli minutami, ale okamžiky, které si člověk zapamatuje.
Luxus, jaký Evropa neviděla
Když cestující poprvé vstoupili do vozů Orient Expressu, ocitli se ve světě, který neměl v Evropě obdoby. Interiér připomínal pohyblivý palác – lesklé panely z mahagonu, křišťálové lustry rozptylující měkké světlo, hedvábné závěsy laděné do sytých barev a stříbrný servis, který by obstál i v pařížských hotelech. Každý detail byl promyšlený – od rytí do mosazných klik po vykládané dřevo, které vonělo exotikou dálných kolonií.
Největší pýchou byly jídelní vozy, kde hosté stolovali na křehkém porcelánu a popíjeli šampaňské z broušených sklenic. Podávaly se pokrmy, které by neudělaly ostudu ani ve vyhlášených restauracích – losos s koprovou omáčkou, hovězí Wellington či lanýžové rizoto. Vzduchem se mísila vůně jídla, parfému a dobrodružství.
V jeho vozech cestovala evropská smetánka, špioni i spisovatelé
Ve vozech se potkávala evropská elita, diplomaté i aristokraté, novináři, průmyslníci a občas i špioni, kteří tu mezi tóny klavíru šeptem uzavírali dohody, jež měnily chod dějin. Orient Express byl totiž nejen dopravním prostředkem, ale i kulturním a politickým jevištěm Evropy.
Za zataženými závěsy se psaly milostné dopisy, podepisovaly tajné smlouvy a rodila se inspirace pro spisovatele, kteří z Orient Expressu udělali nesmrtelný symbol elegance i záhad. Právě zde se zrodila jedna z nejslavnějších literárních vražd – ta z pera Agathy Christie, která ve svém románu Vražda v Orient Expressu zachytila nejen napětí, ale i dokonalou estetiku doby, kdy se cestovalo s grácií.
Orient Express nebyl pouhým vlakem. Byl metaforou světa, který věřil v krásu, řád a dokonalost. V době, kdy se města dusila kouřem z továren, na jeho kolejích stále voněla růže v křišťálové váze a večerní šum konverzace zněl jako tichý příslib, že Evropa ještě neztratila svůj sen o noblese.
Zrození legendy a návrat po sto letech
I legendy občas potřebují odpočinek. Po desetiletích slávy, kdy byl Orient Express synonymem elegance a dokonalosti, přišly i těžší časy. Dvě světové války, změna politických hranic i nástup rychlých letadel způsobily, že vlak postupně ztratil své výsostné postavení. Trasy se měnily, luxusní vozy chátraly a to, co bývalo kdysi snem aristokratů, se stalo jen ozvěnou minulosti. Přesto myšlenka pomalého a krásného cestování, kde samotná cesta má hodnotu, nikdy zcela nezmizela.
Dnes, o více než sto čtyřicet let později, se legenda znovu probouzí. Projekt Orient Express La Dolce Vita, který vzniká pod značkou Accor, navazuje na původní myšlenku Georgese Nagelmackerse – nabídnout cestu, která má duši. Nové soupravy kombinují italský design, francouzskou eleganci a udržitelné technologie, ale stále ctí původní ducha Orient Expressu: noblesu, klid a zážitek, který se nedá změřit časem.
Interiéry inspirované zlatou érou cestování se opět stanou útočištěm těch, kteří chtějí zpomalit a znovu objevit kouzlo světa, jaký mizí. Měkké světlo lamp, tlumený zvuk kol a výhled na krajinu střídající se za oknem – to vše připomíná, že luxus není v rychlosti, ale v okamžiku, který si dovolíme prožít naplno.
Orient Express se vrací – jiný, a přece stejný. Stejný duch, nová éra. Luxus, který si stále pamatuje, jak voní čas.