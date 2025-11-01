Zdražování a rostoucí mzdy drtí malé podniky. Rekordní tržby už nestačí
1. 11. 2025 – 10:30 | Zprávy | Žanet Ka
Po 125 letech zavřela dveře další slavná pekárna. Přestože měla rekordní obrat, zlomily ji náklady na energii, suroviny a rostoucí mzdy. Příběh, který odráží těžkou realitu evropského podnikání.
Je to příběh, který se opakuje častěji, než by si kdo přál. Vůně čerstvého chleba, dřevěné police plné housek, jména, která znají celé generace, ale pak ticho. Oznámení o uzavření, výprodej, a nakonec jen prázdná výkladní skříň. Tentokrát se takový konec píše v Německu, kde po 125 letech vyhlásila bankrot známá pekárna Seidels Klosterbäckerei, ačkoli měla rekordní tržby.
„Do roku 2022 šlo všechno dobře, ale od té doby to šlo jen z kopce,“ říká majitel Patrick Schülken pro deník Bild. „Ceny surovin a energií se v některých případech ztrojnásobily a minimální mzda neustále roste. Nakonec vám prostě nic nezbude.“
Tržby rostou, zisky mizí
Paradox dnešní ekonomiky je prostý: lidé stále kupují, ale podnikatelé klesají na kolena. Pekárna z německého Saska dosáhla v roce 2024 rekordního obratu 1,43 milionu eur, přesto skončila v insolvenci. Náklady na mouku, elektřinu, plyn i mzdy převýšily veškeré příjmy. Majitel nakonec sám stál za pultem, aby ušetřil na pracovní síle.
Podle Henryho Girbiga (insolvenční správce, který byl jmenován soudem, aby dohlížel na řízení úpadku společnosti) nejde o výjimku, ale o rostoucí trend. Vlna bankrotů nyní postihuje malé a střední pekárny po celé Evropě. Zatímco velké řetězce dokážou promítnout náklady do cen, menší podniky už nemají kam.
Drahé suroviny, drahá práce
Podobný tlak cítí i čeští podnikatelé. Podle Novinky.cz letos zbankrotovalo přes čtyři tisíce firem, tedy o stovky více než loni. Zvyšující se minimální mzda, drahé energie i rostoucí ceny surovin vytvářejí prostředí, které menším provozům jednoduše nedovoluje přežít.
„Vstupy zdražují o desítky procent oproti minulému roku, podniky snižují marže a přesto se sotva drží nad vodou,“ potvrzuje Hospodářská komora. Výroba potravin je přitom zvlášť zranitelná: nelze ji automatizovat, zboží se rychle kazí a spotřebitelé jen těžko přijímají vyšší ceny.
Tradice v ohrožení
V sázce není jen ekonomika, ale i kus kulturní paměti. Pekárny, cukrárny, řeznictví, tedy malé provozovny, které formovaly lokální život, mizí. Jejich místo přebírají velké distribuční řetězce, kde sice koupíte levněji, ale beze jména a beze vztahu.
Seidels Klosterbäckerei, která v saském městě Nossen pekla chléb od roku 1900, teď hledá investora, jenž by zachránil alespoň část výroby a zaměstnance. „Jednáme s potenciálním investorem. Všechno se vyjasní v nadcházejících týdnech,“ říká Girbig.
A i kdyby se zrovna tahle pekárna zachránila, zůstává otázka: kolik dalších malých podniků se udrží, když i rekordní tržby už nestačí?