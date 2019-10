Hysterie kolem Grety: Ježíš by měl oslíka vyměnit za kolobrndu!

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Lukáš Strašík

Ježíš by neměl jezdit na oslíkovi, ale drandit na elektrické koloběžce, případně na jiném, adekvátním a ekologickém dopravním prostředku. To není hloupý fór, ale vážně míněná rada zelených aktivistů.

Když má pubertální dívka ubrečený záchvat vzteku, většina rodičů ji prostě pošle do jejího pokoje, ať se laskavě uklidní, napsal před pár dny známý moderátor Jeremy Clarkson ve svém sloupku pro britský The Sun.

Reagoval tak na vystoupení švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové na klimatickém summitu OSN.

Poprask a hysterie kolem šestnáctileté dívky s Aspergerovým syndromem, která se obětuje pro záchranu světa, nelze racionálně vysvětlit. Doby, kdy dav slepě následoval fanatika (a komu se toto označení zdá přehnané, ať si hysterický – podle někoho emotivní – Gretin projev laskavě pustí), jsme tady měli už mnohokrát. A nikdy to neskončilo dobře.

Copatá dívenka jako novodobý mesiáš?

Smutné na tom je, že v řadě západních zemí se dívka stala prakticky nekritizovatelnou. Kdo si o ni veřejně dovolí říct jen trochu křivého slova, je pomalu za zločince, zatímco kolem pátečních protestů Fridays for Future a jejich radikálnější varianty Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí), jejíž protesty již druhým dnem pokračují v řadě západních velkoměst, se našlapuje skoro po špičkách.

"Je mi líto, slečno Thunbergová, ale pokud se hodláte navážet do mojí generace, musíte se smířit s tím, že se budu navážet do vás a do té vaší," troufl si mimo jiné napsat Clarkson.

Nic proti Gretě. Patří jí dík za to, že důrazně upozornila na závažný problém, svým způsobem jej "zpopularizovala" a stala se inspirací pro mladé lidi. A i kdybychom s ní stokrát nesouhlasili a i kdyby to měl být jen špatný vtip, je samozřejmě naprosto nepřípustné, aby někdo její figurínu vystavil jako oběšence na mostě, jak se stalo v Římě.

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 7. října 2019

Klimatické změny je samozřejmě nutné řešit, k čemuž může (a musí) přispět jeden každý z nás. Ale s chladnou hlavou - hysterie a násilí nevyřeší nic. A když, tak jen dočasně. Možná je ekologické a klimatické šílení jen přechodná móda, ale skoro to vypadá jako něco na způsob sekulární náhrady náboženství - s Gretou jako novodobým mesiášem.

Ať už to, co se na poli ochrany životního prostředí a klimatu děje, nazveme jakkoliv, je v tom cosi šíleného a děsivého. A čeho je moc, toho je příliš.

Nesmyslné kroužení je OK, vyhozená PETka nikoliv

Každopádně tam, kde pocity a dobrá vůle přebily zdravý rozum, se pokaždé najde někdo, kdo se vytasí s nějakým báječný nápadem: Od zákazu brček a vatových tyčinek až po zrušení igelitových pytlíků a tašek.

Kdyby nešlo o tak vážnou věc, člověk by se musel zasmát, když třeba čtyřnásobný německý mistr světa formule 1 Sebastian Vettel na zářijový závod v italské Monze z lásky k životnímu prostředí teatrálně neletěl letadlem, ale rozhodl se pro cestu vlakem. Týž Vettel, který následně o závodním víkendu spálil (při vší autorově dlouholeté lásce k tomuto sportu) spolu s dalšími devatenácti kašpary kvanta benzínu při de facto zbytečném kroužení po trati odnikud nikam. Týž Vettel, který ve snaze vyhnout se daním žije ve Švýcarsku – odkud to ostatně do Itálie má, co by kamenem dohodil. Týž Vettel, který pak moudře prohlásil: "Na planetě žije velmi mnoho lidí. Kdyby pro životní prostředí každý udělal alespoň něco málo, je to už mnohem víc, než když všichni dělají to, co dělávali vždycky."

Ano, to má samozřejmě pravdu. A kdybychom všichni přestali každý den na deset minut dýchat, bude naše modrá (nikoliv zelená) planeta zachráněna. A kdyby se zakázal veškerý motoristický sport, prospěje jí to jakbysmet. A co kdybychom třeba přestali jako diví nakupovat věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme, abychom udělali dojem na lidi, které nemůžeme vystát? Panečku, to bychom koukali, co by na silnicích ubylo kamionů! To by se to dýchalo!

Ale pro začátek by třeba šlo před blížící se zimou udělat něco konkrétního: všichni demonstranti proti klimatickým změnám by se mohli zavázat, že si doma až do jara vypnou topení. Prozatím na zkoušku jen ve svých pokojích. To by se planetě ulevilo!

Ale abychom Vettelovi nekřivdili: Svůj smysl pro ekologii prokázal už při Velké ceně Maďarska, když nabádal novináře v paddocku, aby neházeli plastové lahve jen tak do koše. "Musíme si prostě uvědomit, že když se někde válí něco na ulici, nemůžeme jen tak projít okolo, ale musíme se zastavit a zvednout to. To se prostě sluší a patří. Jsou to maličkosti, ale kdybychom takhle uvažovali všichni, bude to veliký rozdíl," zní další moudro z Vettelovy hlavy.

Pašijové hry na kolobrndě?

Zdaleka ovšem není všem dnům konec a nesmyslných nápadů na záchranu světa bude přibývat jako hub po dešti. Další podobná volovina se totiž zrodila v hlavách členů německé sekce organizace bojující za práva zvířat PETA. Ta se vší vážností vyzvala pořadatele tradičních pašijových her v bavorském Oberammergau, na něž jezdí poutníci z celého světa, aby napřesrok už při těchto hrách neúčinkovala zvířata. Především prý jízda dospělého muže na oslíkovi odporuje podle dnešních standardů zásadám ochrany zvířat.

Ježíš by proto podle PETA už neměl jezdit na oslovi, ale na "elektrokoloběžce či na jiném elektromobilu, který je přátelský vůči zvířatům a životnímu prostředí". Organizátoři sice souhlasili, že vyhoví všem zásadám ochrany zvířat, použití elektrokoloběžky ale kategoricky odmítli.

Škoda. Kdyby PETA bývala existovala už v době exodu Izraelitů z Egypta, mohla je třeba vyzvat, aby po sobě v poušti pro boha živého nenechávali odpadky. A v jesličkách by místo oslíka a volečka mohly stát za malým Ježíškem třeba vrtule větrných elektráren. To by byla paráda. Nemluvě o tom, že řezbáři betlémů by se mohli jaksepatří vyřádit.

Paradoxně přichází nápad PETA v době, kdy elektrokoloběžky doslova zamořily evropské metropole a stávají se spíše ekologickým problémem než jeho řešením. I pražský magistrát vypoví memorandum uzavřené se společností Lime, která toto plechové elektrické haraburdí v našem hlavním městě provozuje a která nedodržuje podmínky, k nimž se v memorandu zavázala.

Pokud text vyznívá jako kritika koloběžek, autor se tímto omlouvá. Protože pořád je lepší jezdit denně koloběžkou na pláž než mercedesem do práce.