Nový trend dnešní doby: Jak se dá žít bez odpadu?

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Víte, kolik odpadu vyprodukujete? Za den, za týden nebo za měsíc? Zřejmě nepůjde o zanedbatelné číslo. Přibývá však těch, kdo se snaží fungovat bez odpadu. Na tento moderní trend má příští týden upozornit i mezinárodní akce.

"Stoprocentně bez odpadu to asi nikdy nikomu v našem propojeném světě nepůjde. Ale o to ani nejde. Bezodpadovost je spíše způsob myšlení, jehož motivačním cílem je produkovat odpadu co nejméně," uvedla Helena Škrdlíková, jedna ze tří zakladatelek projektu Czech Zero Waste, který na tuto problematiku upozorňuje. "Píšeme blogy, jsme aktivní na sociálních sítích, máme mobilní aplikaci a brzy vydáme i knihu," dodala.

Kampaň Týden bez odpadu, která se uskuteční od 2. do 8. září, má původ ve Velké Británii. V České republice ji mají na starost právě blogerky z Czech Zero Waste. Loni se do akce zapojilo okolo osmdesáti neziskových organizací, obchodů, firem, komunit i jednotlivců. "Připojit se může každý. Může to být piknik z bezobalových a lokálních surovin, workshop na výrobu přírodní kosmetiky, promítání filmu s tématem odpadu, beseda pro maminky o látkových plenách či sběr odpadků," řekla Škrdlíková.

Je dobré znát pravidlo 5 R, podle něhož lze vyhodit odpad do popelnice až tehdy, když nelze aplikovat nic z následujícího: refuse (odmítnout), reduce (omezit), re-use (znovu použít), recycle (recyklovat) a rot (zkompostovat).

A jak bezodpadového života docílit? "Na začátek je dobré poznat svůj odpad prozkoumáním odpadkového koše, pak se postupně zaměřovat vždy na jeden konkrétní odpadek nebo oblast, a tu se snažit změnit. Důležité je jít na to postupně," radí Škrdlíková. "V každodenním životě jde odpad snížit opravdu na minimum tak, že člověk nemusí mít koš na směsný odpad a jen párkrát do roka vynést koš na tříděný," dodala.

Prodejny bez obalů

Statistiky uvádějí, že každá osoba v České republice vyprodukuje v průměru jeden kilogram komunálního odpadu týdně. Množství vytvořeného odpadu navíc každým rokem stoupá. Myšlení lidí se však i vlivem sociálních sítí mění a napříč celou republikou začínají vznikat prodejny bez obalů.

Jednu z nich provozuje v Příbrami Zuzana Lavičková. "Tím, že většina bezobalových obchodů prodává bio potraviny, podporujeme hospodaření s vědomým přístupem ke krajině," uvedla. Majitelé těchto prodejen se hodně zajímají o dodavatele a sledují, jakou cestu urazí suroviny, než se dostanou k nám na talíř. "Nejsme neomylní, ale snažíme se nabízet to nejlepší. Tím se však nemyslí to nejlepší pouze pro koncového zákazníka, ale to nejlepší i pro nás jako celek, pro naši planetu," dodala Lavičková.

Život bez odpadu se snaží žít i paní Gabriela Holečková, která provozuje bezobalovou prodejnu v Ostravě. "Začít se dá například u zeleniny a pečiva. Mohu používat dokola stejné sáčky nebo si vyrobit či koupit záclonový lehký pytlík. Pokud zapomenu na nákupní tašku, tak si vezmu z obchodu krabici, která by stejně šla na recyklaci," prozradila svůj návod na bezodpadový styl života. Jednorázové hrnky na kávu lze nahradit cestovními a opakovaně použitelnými, místo dámských jednorázových hygienických potřeb můžete zkusit menstruační kalíšek, dětské pleny lze zase nahradit těmi látkovými. "Když začnete u malých změn, zjistíte, že jsou vlastně jednoduché," říká paní Gabriela.

"Jde jen o to překonat počáteční stud, kdo si co o mě pomyslí, a na nákup se buď připravit, nebo mít v každé kabelce do zálohy použité sáčky či látkové pytlíky," dodala. Ona sama si tento životní styl nemůže vynachválit. Její rodina od doby, co žije téměř bez odpadu, ušetřila. "Navíc jíme kvalitnější jídlo a spokojený je i manžel, který nemusí chodit s košem," usmála se.