Felix Slováček o posledních momentech Aničky: "Mělo to strašně agresivní průběh"

Zdrcený otec neměl chuť na žádné velké vyprávění. Není se čemu divit.

Hudebník Felix Slováček a herečka Dáda Patrasová si museli prožít zřejmě nejhorší zkušenost, jakou vůbec prožít jde. Viděli umírat vlastní dítě. To pak jdou všechny ostatní malichernosti stranou.

Milovaná a talentovaná zpěvačka Anička Slováčková předvčírem prohrála boj s rakovinou a oba rodiče byli až do posledních chvil vedle ní, čímž jí splnili přání: Anička chtěla své závěrečné momenty na tomto světě strávit s rodinou.

„Bylo to asi kolem sedmé hodiny večer. Teď jsme přišli teprve domů. Jsme naprosto zničení. Nevím jak, ale budeme to muset nějak přežít,“ řekl Felix pro eXtra.cz krátce po tragické události.

„Byli jsme u Aničky s Dádou celý den. To nebylo tak, že bychom věděli, že to může nastat zrovna teď. Ale mělo to strašně agresivní průběh,“ dodal jakoby smířený s osudem, ale zároveň v nejhlubším smutku.

„Děkujeme všem za projevy soustrasti. Zavolejte za pár dní, až se z toho vzpamatuju,“ poprosil nakonec.

On i dcera přitom dobře věděli, že nevyhnutelný konec přijde a bohužel se s tím nedá nic dělat. Anička na tuto skutečnost připravovala opatrně veřejnost už vloni, kdy tvrdila, že i rok navíc by byl dar z nebes. Felix slyšel diagnózu své dcery a věděl též, oč jde: „Přesně vím, jak má nemoc u Aničky postupovat. Byl jsem s ní u doktorky, když jí to vše otevřeně řekla a popsala. U dcery je to tak, že prodloužení jejího života o každý den navíc se rovná malému zázraku,“ prohlásil loni v prosinci.