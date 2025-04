Zdrcená Dáda Patrasová se zhroutila po cestě z nákupu. Co na to kolemjdoucí?

Známá herečka je na tom psychicky dost mizerně a opravdu se není čemu divit.

Že Dádě Patrasové zrovna opravdu není dvakrát do zpěvu, snad není potřeba obšírně vysvětlovat. Po ztrátě milované dcery se musí vyrovnávat s bolestí, jakou by žádný rodič neměl nikdy zažít. A není v tom sama, i manžel Felix Slováček nedávno přiznal pro Blesk, že jsou s Dádou na dně a nechtějí kvůli tomu pro dceru ani veřejný pohřeb. Protože by to bylo prostě moc.

A aby toho snad nebylo málo, rodinu ještě k tomu obtěžuje neznámý muž, kvůli kterému musela Dáda volat policii. Není divu, že na tom v souhře všech okolností tak bledě, že si má problém dojít i na nákup, jak si všiml fotograf eXtra.cz.

Zbídačená vyrazila ven, čehož si všimli kolemjdoucí a hned nabídli pomocnou ruku. Jedna paní pomohla Dádě přes ulici, při návratu zpět jí zase nechali odpočinout na zadním sedadle cizího auta a pokoušeli jí trochu ulehčit od bolesti vřelým objetím.

V tu chvíli už se Dáda neubránila slzám, kterých bylo tolik, že je musela stírat kapesníkem. Obětaví kolemjdoucí ji nakonec doprovodili až domů.