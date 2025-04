Vaše jméno není náhoda! Tohle je důvod, proč ho nosíte právě vy

15. 4. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Každý z nás své jméno získal nějakým způsobem. Možná ho rodiče vybírali s láskou a citem, možná jsme ho zdědili po babičce, nebo ho dostali po někom, kdo pro naši rodinu hodně znamenal. Ať už to bylo jakkoliv, není to jen soubor písmen. Je to kód, který o nás prozradí víc, než si myslíme.

Jméno je jako naše tichá vizitka. Odhaluje rysy osobnosti, životní směr i vnitřní sílu. A když se do něj opravdu začteme? Najednou začne všechno zapadat… až překvapivě dost přesně.

Každým jménem vibruje energie. Co to vlastně znamená – a jak ji zjistíte?

Možná to zní trochu ezotericky, ale princip je jednoduchý. Každé písmeno v abecedě má podle numerologie přiřazené číslo. Když všechna čísla z vašeho jména sečtete, dostanete tzv. vibrační číslo jména. A to vypovídá o tom, jakou energií působíte na sebe i na ostatní. Někdo nosí jméno, které vibruje silou a ambicemi, jiný zase kreativitou, empatií nebo touhou po svobodě. Je to jako energetický podpis, který ovlivňuje vaši osobnost i životní směřování.

Vaše jméno zná vaši životní roli dřív, než si ji uvědomíte vy sami

Archetyp je naše životní role – ale ne ta, kterou bychom si vědomě vybrali. Je to role, do které se tak nějak přirozeně narodíme, vplujeme do ní dřív, než stačíme říct „já chci jinak“. A víte co? Z těchto rolí se dá vystoupit. Ale to už je kapitola na jiný článek.

Zpátky k tomu, co máme přímo před nosem – naše jméno. To totiž často nese jemnou nit, která vede k našemu vnitřnímu nastavení. Carl Gustav Jung, otec archetypální psychologie, kdysi pojmenoval univerzální vzorce chování, které se objevují napříč kulturami a generacemi – a právě ty se často překvapivě silně propojují s energií jména.

Jména v sobě nesou vibraci, tón, směr. Třeba Anna přirozeně tíhne k pečovatelce, Tomáš bývá realistickým ochráncem, Eliška v sobě má objevitelku a Lucie nese archetyp světlonošky, která šíří naději, ať se kolem děje cokoliv. Jméno je jako jemně skrytý scénář. Stačí ho začít číst.

Všechno máme někde napsané | zdroj: Midjourney

Jak vypočítat vibrační číslo jména?

Převod písmen na čísla : Pomocí výše uvedené tabulky přiřaďte každému písmenu Vašeho jména odpovídající číslo.​ Sečtení čísel : Sečtěte všechna čísla dohromady Redukce na jednociferné číslo : Pokud je součet větší než 9, sčítejte jeho číslice, dokud nedostanete jednociferné číslo. Výjimkou jsou tzv. mistrovská čísla 11 a 22, která se dále neredukují.​

Vibrační tabulka:

Písmeno Hodnota A, Á 1 B 2 C, Č 3 D, Ď 4 E, É 5 F 6 G 7 H 8 I, Í 9 J 1 K 2 L 3 M 4 N, Ň 5 O, Ó 6 P 7 Q 8 R, Ř 9 S, Š 1 T, Ť 2 U, Ú, Ů 3 V 4 W 5 X 6 Y, Ý 7 Z, Ž 8

Příklad: Pro jméno "Jana Novák" by výpočet vypadal takto:

Jana : J(1) + A(1) + N(5) + A(1) = 8​

Novák : N(5) + O(6) + V(4) + A(1) + K(2) = 18 → 1 + 8 = 9​

Celkem : 8 (Jana) + 9 (Novák) = 17 → 1 + 7 = 8​

Vibrační číslo tohoto jména je tedy 8, což symbolizuje energii, úspěch a schopnost dosahovat cílů.

Co jednotlivá vibrační čísla prozrazují o vašem archetypu?

Například:

1 – vůdce, individualita, síla

2 – diplomat, partner, vnímavost

3 – komunikace, tvořivost, radost

4 – stabilita, logika, spolehlivost

5 – svoboda, změna, dobrodružství

6 – rodina, péče, harmonie

7 – moudrost, vnitřní svět, duchovno

8 – úspěch, výkon, moc

9 – idealismus, soucit, vize

Je tolik tajemství, co obklopují naši celistvou osobnost – a jedno z nich je právě jméno. Nenápadné, každodenní, často opakované. A přesto v sobě nese vibraci, příběh i směr. Možná jsme ho jen převzali, možná bylo vybráno s láskou, nebo přišlo z generace na generaci. Ale jedno je jisté – jméno je víc než jen oslovení. Je to pozvánka k hlubšímu poznání sebe sama.