Hlavní problém metropole? Zelenobílý postrach!

Magazín autor: Václav Štefan

Jak se během posledního měsíce může zdát, hlavním problémem Prahy a jejích obyvatel nejsou takové malichernosti jako bortící se mosty, stoupající ceny bytů a nájmů, nebo protahující se zformování nového osazenstva magistrátu po komunálních volbách.

Kdepak, veřejným nepřítelem číslo jedna se od konce září pro celou řadu rozhořčených Pražanů staly obávané zelenobílé elektrokoloběžky od společnosti Lime, kterých se v ulicích (především na chodnících) zničehonic objevily stovky.

Lime je startupová firma, která vznikla loni v lednu v Kalifornii. Jedná se o společnost zaměřenou na sdílení jednoduchých a ekologických dopravních prostředků, jako jsou kola a právě elektrokoloběžky, ve velkých městech. Společnost Lime svoji působnost postupně rozšířila po celých USA a následně začala pronikat i do Evropy.

Praha se tak 28. září stala po Paříži, Berlíně, Madridu, Frankfurtu, Curychu a Valencii sedmým evropským městem, kde je možné služeb Lime využít. Společnost po Praze rozmístila stovky svých elektrokoloběžek, které je možné si prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu zapůjčit.

Co to je zač?

Celá věc funguje tak, že si člověk do aplikace zadá údaje své platební karty a s pomocí interaktivní mapy najde volnou koloběžku. U ní se zároveň objevuje informace o jejím nabití s odhadem, kolik toho ještě zvládne ujet (ač někteří uživatelé již upozorňovali na to, že údaj nemusí být přesný a například při odhadu kolem 2,5 km může stroji dojít šťáva i po padesáti metrech).

Poté, co se uživatel ke koloběžce dostane, stačí jednoduše chytrým telefonem načíst QR kód umístěný na řidítkách a koloběžka se odemkne. Samotné odemčení stojí dvacet pět korun a následně každá minuta až do opětovného zamknutí a ukončení jízdy prostřednictvím aplikace stojí dvě koruny.

Princip je vlastně velmi podobný známějšímu českému a právě s naším hlavním městem již přes čtyři roky srostlému "bikesharingovému" projektu Rekola, který obdobným způsobem přes aplikaci půjčuje svá ikonická růžová kola. Na rozdíl od nich pochopitelně elektrokoloběžky potřebují energii, o což se přes noc starají takzvaní "juiceři" z řad uživatelů, kteří za odměny od společnosti Lime koloběžky dobíjejí a následně rozmisťují po městě.

Tak jednoduché to není

Takhle řečeno to všechno vypadá celkem jednoduše a jako velmi přívětivá služba, která může zpříjemnit a ozvláštnit cestování po Praze. Jak se ale během prvního měsíce provozu ukázalo, v praxi je sdílení elektrokoloběžek spojeno s řadou problémů a nešvarů, které u spousty obyvatel Prahy vyvolávají hodně silné negativní emoce.

Jako největší problém se ukázalo, že uživatelé velmi často vůbec nedbají na dopravní předpisy. Koloběžky jsou totiž ze zákona vnímány stejně jako jízdní kola, a jízda na nich po chodníku či po přechodu pro chodce je tak zakázána (na což ostatně upozorňuje i samotná aplikace Lime, když si elektrokoloběžku půjčujete poprvé).

Přesto není bohužel žádná vzácnost, že si to proti vám v centru Prahy po chodníku smaží (koloběžka může jet až rychlostí 25 km/h) člověk na koloběžce a zběsile se snaží kličkovat mezi chodci. I na internetu najdeme řadu videí z minulého měsíce, kde uživatelé po Praze bez ostychu drandí, kde nemají, a těžkou hlavu si z toho evidentně vůbec nedělají.

Těžko odhadovat, kolik lidí tak jedná z bezohlednosti a záměrně ignoruje předpisy, a kolik jich naopak neví, že dělá něco špatně. Ač, jak už bylo zmíněno výše, Lime uživatele přímo v aplikaci na zákaz jízdy po chodníku upozorňuje, bylo by bláhové si myslet, že si upozornění a podmínky užívání všichni lidé poctivě čtou a jednoduše je v aplikaci nepřeskakují. Elektrokoloběžky jsou navíc oproti kolům relativně malé a skladné, spoustu lidí tak nemusí nutně vůbec napadnout, že nemají na chodníku co dělat.

Za jízdu po chodníku přitom hrozí pokuta až dva tisíce korun, což nedávno ve veřejném prohlášení, jež vzniklo právě v návaznosti na haló kolem elektrokoloběžek, připomínala Městská policie hlavního města Prahy. Bohužel neexistují konkrétní data, jak často jsou policií pokutováni právě uživatelé spílaných koloběžek, protože i zde se evidují stejně jako jízdní kola.

"Městská policie Praha v uplynulém roce odhalila více než 2 tisíce přestupků cyklistů. Konkrétní přestupky uživatelů sdílených kol a koloběžek ale nejsou předmětem statistické evidence. Mezi nejčastějšími prohřešky cyklistů patří jízda v jednosměrných ulicích v protisměru, jízda na chodníku, jízda po přechodu pro chodce, nerespektování dopravního značení, jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení apod." stojí v prohlášení na oficiálním FB pražských policistů.

Postavte to třeba doprostřed chodníku!

Jako další problém, opět způsobený především nezodpovědným chováním uživatelů, se ukázalo parkování elektrokoloběžek. Řada lidí je totiž po ukončení jízdy odstavuje na naprosto nepochopitelných místech, například přímo uprostřed chodníků (koloběžky mají vlastní stojánek, a není tak potřeba je stavět bokem ke statickým stojanům nebo je někde opírat). Na to si pochopitelně opět stěžují někteří obyvatelé Prahy. Internetem se navíc během října šířila řada fotek Lime koloběžek zaparkovaných opravdu podivuhodným způsobem.

Jeden z mnoha důvodů, proč by @limebike měly zmizet z Prahy. pic.twitter.com/TNaJoKCWkr — Ondřej Fér (@ondrejfer) October 29, 2018

Navíc v aplikaci od Lime najdeme na mapě i červeně ohraničené zóny, kde by uživatelé koloběžky vůbec parkovat neměli. Takto červená je například Praha 2, která si právě na základě stížností občanů ke konci října vydupala, aby firma koloběžky z jejího území stáhla, dokud pro ně nezřídí pevné parkovací body, a koloběžky tak nebudou překážet na náhodných místech.

"Opakované parkování v této oblasti může vést k pokutě nebo zablokování tvého účtu," hlásí upozornění přímo v aplikaci. Přesto elektrokoloběžky odstavené v této "Zóně se zákazem parkování" nejsou žádnou vzácností. Stačí si v aplikaci od Lime prolétnout mapu - koloběžku nesprávně zaparkovanou v "rudé" zóně tu zatím najdete prakticky pokaždé.

Rovněž se během měsíce provozu ukázalo, že drobné elektrokoloběžky nejsou úplně stavěné na provoz po matičce Praze. Malá kolečka rozhodně nejsou ideální na jízdu po ulicích dlážděných kočičími hlavami, které z vás během jízdy vytřesou duši. Možná i to je jeden z důvodu, proč řada lidí dává přednost zakázané, ale výrazně pohodlnější jízdě po chodníku.

Koloběžky na cucky

S tím částečně souvisí i řada fotek zničených koloběžek, které se objevují na internetu. Některé jsou v půli zlomené, případně mají urvaná řidítka. To může být způsobeno jak nevhodnou konstrukcí a zrádnými ulicemi Prahy, tak opět nezodpovědným chováním uživatelů.

Podle svědectví některých Pražanů se na jedné koloběžce místy prohánějí i dva lidé naráz (což opět aplikace výslovně zakazuje). To pro stroje s nosností cca 100 kg může být v kombinaci s nerovným terénem likvidační. Českým internetem rovněž kolovala vskutku groteskní fotka, jak dvojice mladíků elektrokoloběžku používá ke stěhování nábytku.

Společnost Lime už se prostřednictvím manažera pro Českou republiku nechala v rozhovoru pro Aktuálně.cz slyšet, že by se v Praze mohly objevit bytelnější modely s většími koly, odpruženou vidlicí a nižším těžištěm, které by pro naše hlavní město byly výrazně přijatelnější.

V tomto rozhovoru rovněž manažer zmínil, že samotné Lime v Praze překvapila spousta problémů kolem užívání elektrokoloběžek, především stále omílaná jízda po chodnících.

Češi jsou ještě beránci

Takhle to trochu působí, jako by Češi a pražští turisté byli specifická a problematická skupina. Přitom sdílené koloběžky a chování jejich uživatelů vyvolávají negativní emoce všude po světě, včetně rodné Kalifornie. V San Francisku si rovněž řada obyvatel stěžuje na jízdu a srážky s elektrokoloběžkami (krom Lime tu navíc působí i další sharingové firmy). Dokonce to zde došlo tak daleko, že lidé proti strojům začali aktivně bojovat a například je pomazávat výkaly, zapalovat, nebo házet do moře.

Za návštěvu určitě stojí instagramový profil "birdgraveyard", na němž je k vidění řada groteskních a černohumorných fotek a videí elektrokoloběžek - ať už zničených, rozházených po městě na obřích hromadách nebo s uživateli provádějícími všemožnou neplechu. Vedle toho zatím poměry u nás vypadají skutečně jako hodně slabý odvar a pražští jezdci jako stádo poslušných beránků.

Rovněž se často mluví i o tom, že elektrokoloběžky mají na svědomí několik lidských životů. Například ve Francii, kde si od roku 2017 vyžádaly 286 zraněných a pět mrtvých, se tak nyní rozhodli jejich provoz omezit. Doteď zde totiž mohli legálně jezdit i po chodníku. Samotná společnost Lime uvádí rovněž bezpečnostní podmínku brát si na jízdu helmu. Na to ale opět uživatelé příliš nedbají, ostatně třeba u nás je helma ze zákona povinná pouze do osmnácti let.

Vedle všech stížností na bezpečnost elektrokoloběžek je u nás někdy kritizována také cena za vypůjčení a jízdu. Neliší se totiž nijak od cen v USA a dalších Evropských městech, což některým lidem přijde vzhledem k odlišným trhům nevyhovující.

Až přijde zima

Celá situace kolem koloběžek je poněkud prekérní. Svalovat všechnu vinu za nezodpovědné chování některých uživatelů na společnost Lime by nebylo úplně fér. Ač je namístě poukázat na to, že firma přišla na český trh velmi nepřipravená. Už například to, že Lime nefunguje plně v češtině, by mohl být problém. Například oficiální stránky společnosti jsou přeložené pouze z malé části a třeba instruktážní videa pro bezpečnou jízdu jsou pouze v angličtině, což nemusí úplně všem obyvatelům Prahy vyhovovat.

Namístě by jistě byla pořádná osvětová kampaň pro uživatele elektrokoloběžek (letmé upozornění přímo v aplikaci a videa v angličtině na oficiálních stránkách evidentně opravdu nestačí), ideálně ve spolupráci s městem a policií. Rovněž pevné body pro parkování, které momentálně vyžaduje Praha 2, by mohly celou situaci ulehčit. Stejně tak zmíněné vhodněji konstruované koloběžky.

Celou věcí by ještě mohl zamávat fakt, že se do Prahy se svými sdílenými dopravními prostředky chystají další společnosti. jako konkurent Uberu firma Taxify, což může momentální chaos kolem koloběžek ještě podpořit. Zajímavé také bude, jak se elektrokoloběžky v Praze udrží přes zimu, kdy jízda na nich nemusí být nutně kvůli počasí příjemná (celkově působí odvážně, že se Lime rozhodla do Prahy přesunout těsně před zimou a nenechala to raději na jaro).

Uvidíme, jak se situace nakonec vyvine. Ve výsledku by služby Lime a podobných firem mohly být pro Prahu skutečným přínosem, pokud se podaří vytlačit všechny zmiňované nešvary a zkrotit nezodpovědné uživatele. Snad to ale nebude příliš dlouhá cesta.