Překvapení se nekonalo. Babiš i Faltýnek obhájili své posty v hnutí ANO

Vládě se podaří v letošním roce splnit plánovaný schodek rozpočtu 40 miliard korun, ale nebude to jednoduché. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

Evropská unie by se podle jedničky hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu Dity Charanzové měla vrátit k původnímu poslání, kterým bylo zajistit mír, bezpečnost a podmínky pro prosperitu.

