Carolina je ve druhém kole play off NHL, Vegas a Edmonton mají postupový mečbol

30. 4. 2025 – 12:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hokejisté Caroliny jako první postoupili do druhého kola play off NHL.

V pátém zápase porazili New Jersey s Ondřejem Palátem 5:4 v prodloužení a sérii ovládli 4:1. V nastaveném čase uspělo také Vegas s Tomášem Hertlem, které po výhře 3:2 nad Minnesotou vede stejným poměrem i v sérii.

Pro New Jersey skončila sezona i přesto, že na ledě Caroliny po deseti minutách vedlo 3:0. Stejně jako Devils výborně vstoupili do první třetiny, tak domácí Hurricanes zvládli úvod druhé části. Třemi góly mezi 22. a 26. minutou vyrovnali na 3:3 a vrátili se do zápasu.

New Jersey se vzápětí dostalo ještě jednou do vedení zásluhou kapitána Nica Hischiera, ale ve 32. minutě uzavřel gólově plodnou třetinu Sebastian Aho trefou na 4:4. Po ofenzivní smršti se do hlavní role dostaly obrany. Čekání na přesný zásah ukončil po dlouhých 53 minutách opět Aho, který v úvodu druhého prodloužení využil přesilovou hru a poslal Carolinu do druhého kola.

"Neuvěřitelný zážitek, na sekundu se zastavil svět. Všichni na mě naskákali, bylo to šílené," popsal Aho chvíle po vstřelení branky.

V Las Vegas bylo prodloužení výrazně kratší. Už po čtyřech minutách dostal prostor mezi kruhy Brett Howden a ranou na lapačku rozhodl o výhře Golden Knights. Dvěma asistencemi se pod výhru podepsal Jack Eichel. Hertl v utkání nebodoval, po pěti zápasech play off ale s bilancí 3+2 zůstává nejproduktivnějším hráčem Vegas.

"Ukončit sérii je vždycky nejtěžší, ale my máme mentalitu na to, abychom to zvládli. Do šestého zápasu dáme všechno a věřím tomu, že to zvládneme," řekl Tanner Pearson, jenž nahrávkou zpoza branky připravil vítězný gól Golden Knights. Sebedůvěra ale nechybí ani Minnesotě. "Hraje se na čtyři výhry, ne na tři. Zápasy jsou vyrovnané a já věřím, že doma uspějeme," řekl kouč Wild John Hynes.

První postupový mečbol nevyužilo Toronto, které na vlastním ledě prohrálo s Ottawou jednoznačně 0:4. Senators odvrátili konec sezony zásluhou skvěle chytajícího Linuse Ullmarka. Švédský brankář zlikvidoval všech 29 pokusů Maple Leafs a spolu s tříbodovými útočníky Timem Stützlem a Brady Tkachukem byli hlavními strůjci výhry.

"Je jedno, jestli ten zápas skončí 1:0 nebo 6:2. Jediné, co se v play off počítá, jsou výhry. Mojí prací je chytat puky a snažit se být lepší než gólman na druhé straně. Občas může pomoct štěstí, ale vždycky si ho musím zasloužit," řekl Ullmark, který udržel první čisté konto v aktuálním play off.

"Byl to náš nejlepší hráč. V klíčových chvílích vytáhl několik skvělých zákroků a dovedl nás k důležité výhře. Linus nás podržel, ale došli jsme si pro ni jako tým. Každý chtěl vyhrát," chválil kapitán Senators Tkachuk.

K postupu se přiblížili hokejisté Edmontonu, kteří na ledě Los Angeles zvládli důležitý pátý zápas a po výhře 3:1 mohou doma sérii uzavřít. Těsné vítězství si Oilers zajistili ve třetí třetině, v níž nejprve Mattias Janmark poslal hosty do vedení 2:1 a v závěru výhru gólem do prázdné branky pojistil Ryan Nugent-Hopkins.