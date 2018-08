Rádoby světová akce skončila fiaskem. Má festival popkultury vůbec v Česku šanci?

11:59

Pokud by sněmovna přijala senátní verzi důchodové novely s růstem penze o 1000 korun po 25 letech v důchodu, důchodový systém by zkolaboval. Úředníci by museli ve spisech dohledávat datum nástupu do penze u asi 400 tisíc lidí. Nápor by nebylo možné zvládnout, zpozdilo by se vyřizování žádostí o důchody, řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). ODS vyjádření kritizuje.