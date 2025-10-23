Historická vila, kde přespávali králové i Cromwell, má děsivou pověst. Teď je na prodej za necelých 42 milionů korun!
23. 10. 2025 – 19:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na prodej jde jedna z nejzajímavějších historických nemovitostí v Británii – Old Forde House v Devonu. Vila ze 16. století, která hostila krále Karla I., Viléma III. i nechvalně známého Olivera Cromwella, se nyní prodává za přibližně 42 milionů korun. A podle místních prý v jejích zdech stále přebývají duchové minulosti.
O sto let později, během anglické občanské války, vila posloužila jako útočiště Oliveru Cromwellovi a plukovníku Fairfaxovi. V roce 1688 tu přenocoval i Vilém Oranžský na cestě ke korunovaci v Londýně – jeho pokoj se dodnes jmenuje Orange Room.
Vila později sloužila jako sídlo úřadů, místo pro svatební obřady i konferenční prostory. Na jejím pozemku dnes stojí také moderní administrativní budova. Přesto si Old Forde House zachovala své kouzlo – a podle svědectví návštěvníků i nadpřirozené obyvatele. Ti, kdo zde přenocovali, popisují zjevení postav v bílém, dětský smích ozývající se z prázdných chodeb či samovolně se zavírající dveře.
Dům, který nesnáší prázdno, čeká na dalšího odvážlivce
Současný majitel, Teignbridge Council, už má za sebou desítky let opatrovnictví nad touto renesanční kráskou a teď, po letech pečlivé údržby a stále rostoucích nákladů, si prý chce konečně odpočinoutl: „Je čas předat klíče dál.“ Dům, který přežil války, krále i století prachu, teď čeká na někoho, kdo se nezalekne ani účetních výkazů, ani šramotu v noci. Rada doufá, že nový majitel nebude jen investor s kalkulačkou, ale někdo, kdo ucítí v jeho zdech otisk minulosti a možná i lehký závan parfému z dob, kdy se po schodištích procházeli hosté v hedvábí a sametu.
Protože, jak říkají místní, v Old Forde House nejde jen o cihly a trámy. Ten dům má vlastní charakter, nálady a někdy prý i názor. „Nesnáší prázdno,“ dodává jeden ze správců, který si během noční obchůzky přísahal, že slyšel dětský smích z horního patra.
Pro někoho investice století, pro jiného dům, kde by nevydržel ani noc
I když se o tom nahlas příliš nemluví, mezi řádky inzerátů a úředních oznámení zůstává cosi nevyřčeného – tajemství, které může rozhodnout o osudu celé transakce. Buď se díky němu cena vyšplhá do výšin, protože „dům s příběhem“ láká romantické duše a lovce záhad, nebo se zájem tiše vytratí, jakmile se mezi kupci začne šeptat o tom, co všechno se v Old Forde House děje po setmění.
Protože tahle renesanční perla skrývá víc než jen zrestaurované trámy a královskou minulost. Bylo zaznamenáno, že se po chodbě v přízemí prochází žena v bílé, která zmizí, jakmile na ni dopadne světlo svíčky. Návštěvníci mluví o dětském smíchu z horních pater, i když v domě žádné děti nejsou, a o dveřích, které se samy zavírají v prázdných místnostech.
Podle místní legendy dům stojí na území, které kdysi patřilo klášteru, a byl prý stižen kletbou z dob jeho zániku – rodiny, které zde žily, údajně přicházely o své děti dřív, než dospěly. A pak jsou tu ještě pověsti o tajné chodbě, která měla vést až do lesa k místu zvanému Devil’s Pit – ďáblova jáma.
Možná jde jen o příběhy, které se vyprávějí pro efekt. Nebo o jemné varování pro ty, kdo si myslí, že v domě z 16. století bude všechno pod kontrolou. Každopádně – Old Forde House není dům, který se prodá bez emocí.