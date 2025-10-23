Dnes je čtvrtek 23. října 2025., Svátek má Teodor
23. 10. 2025 – 19:03 | Zprávy | Anna Pecena

Vyhrajte špičkovou televizi: Stačí lajknout a sdílet – nová past na seniory
Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Když se objeví lákavá soutěž na Facebook s veřejným slibem výhry televize za pouhé kliknutí, může to být začátek výpravy, která vás trvale připraví o peníze, data či dokonce celý účet. Důchodci patří k hlavním terčům.

Úžasná nabídka? Spíš past

V současné době se na Facebooku objevuje stále více stránek a příspěvků nabízejících vysoké výhry – například špičkových televizí – v rámci „jen pár kliknutí“ stačí soutěžit. Ve skutečnosti často nejde o žádnou férovou hru, ale o dobře nastavenou past: stránka požádá o lajk, sdílení, komentář a následně – pokud jste měli „štěstí“ – o sdělení osobních údajů či přístupu k účtu. Již v Česku antivirová společnost ESET Spol. s r.o. upozornila, že falešné soutěže lákají uživatele k sdílení osobních údajů a údajů o platebních kartách.

Pro seniory je to obzvláště nebezpečné, neboť často důvěřují jednoduchým nabídkám a mohou být svéprávně méně obezřetní při internetových hrozbách.

Jak podvod funguje – krok za krokem

  1. Z ničeho nic se objeví prospěšná nabídka: „Sdílej a vyhraj!“

  2. Kliknete, sdílíte, možná uvedete e-mail či telefon – a hned na to vám přijde zpráva „gratulujeme, vyhrál/a jste, zašlete ověřovací poplatek“ nebo „ověřte identitu“ – běžně nic takového firma po výherci nepožaduje. Policie v ČR potvrzuje, že starším lidem podvodníci často vylákají číslo telefonu či přístup k účtu přes ­osobní zprávu. Po odeslání údajů může dojít k převodu peněz, vyprázdnění účtu, zneužití identity nebo účtu na sociální síti.

  3. Následně může dojít k dalším zprávám – „podívejte se na bonus“ – což opět otevírá dveře dalším útokům.

Upozornění pro seniory – a co dělat

  • Nikdy neplaťte žádný poplatek za údajnou výhru. Výhra by měla být bez nutnosti dalších plateb.

  • Nezadávejte údaje o platební kartě nebo číslo účtu. To bývá hlavní cíl – získat přístup k vaší peněžence či účtu.

  • Zamyslete se, než něco sdílíte nebo lajkujete. Pokud vám soutěž přijde „přiliš dobrá na to, aby byla pravdivá“, pravděpodobně jde o podvod. Externí zprávy potvrzují, že právě sociální sítě jsou hojně využívány ke krádeži osobních údajů seniorů. 

  • Ověřte zdroj soutěže. Znáte danou značku? Vyhlašovatel? Web? Legitimní firma zveřejní pravidla, kontakty, možnost ověřit výhru nezávisle.

  • Zapněte dvoufaktorové ověření u svého účtu na Facebooku a dalších službách, abyste předešli zneužití. Policie právě toto doporučuje. 

Nečekejte, že „tele­vize zdarma za pár kliků“ je jen jednoduchá nabídka – velmi často je to začátek toho, že skončíte bez peněz, nebo s kradenou identitou. Pokud vám přijde „výhra“, která vás má potěšit – nejprve se na ni podívejte skepticky. Tajně si ověřte – nebo raději přeskočte. Vaše bezpečí je na prvním místě.

