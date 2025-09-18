Tohle je opravdová nádhera: Prvorepublikový kamenný dům u Orlické přehrady skrývá luxus i chytré technologie!
18. 9. 2025 – 9:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Pod křídly první republiky a v objetí přírody. Kamenný dům v Letech u Orlické přehrady spojuje noblesu starých časů s komfortem dneška – od krbu a francouzských oken po chytré vytápění a zahradu, která láká k dlouhým letním večerům.
Když se setká jedinečná architektura z roku 1920 s majiteli, kteří rozumí autentickému řemeslu a zároveň milují chytré technologie, vznikne domov, kde historie dýchá v každém detailu. Kamenný dům v Letech u Orlické přehrady je přesně takový. Nabízí velkorysých 252 m² obytné plochy, 6 + 1 pokojů, rozlehlou zahradu o 3 254 m² a atmosféru, která vás vtáhne na první pohled.
První dojem? Prostor a světlo. Obývací pokoj s krbem a francouzskými okny otevírá dům na obě strany – na sluncem zalitou terasu i do stinné zahrady. „Bylo pro nás zásadní, aby se interiér propojil s přírodou. Chtěli jsme, aby dům dýchal se zahradou,“ říkají majitelé.
Příběh citlivé rekonstrukce
Při poslední, více než deset let trvající rekonstrukci se nic neponechalo náhodě. Přiznané kameny, repasované dveře a špaletová okna zůstaly, aby vyprávěly příběh první republiky. Nová střecha, kompletně vyměněné rozvody vody a elektřiny, podlahové topení v přízemí i radiátory v podkroví zase přinesly komfort 21. století.
Vytápění tu funguje jako dobře naladěný orchestr: krb v obývacím pokoji, klimatizace a chytrý kotel na uhlí nebo pelety, který stačí přikládat jednou týdně. Díky dvěma zdrojům teplé vody a propracovanému kamerovému systému se majitelé mohou spolehnout na efektivní provoz i bezpečí.
Obývací prostor jako otisk minulosti
Stačí otevřít dveře a ocitnete se v prostoru, který působí jako srdce celého domu. Světlý obývací pokoj se rozlévá do šířky i výšky a nechává vyniknout přírodní materiály. Pod nohama se rozprostírá rustikální terakotová dlažba, která okamžitě navodí pocit tepla a propojuje interiér s venkovní zahradou.
Dominantou prostoru je dřevěné schodiště s jednoduchým, přesto sochařsky působivým vedením. Jeho linie jemně kontrastují s přiznanými kamennými prvky ve stěnách a s robustním nosným sloupem, který připomíná, že dům stojí pevně a s respektem k tradici.
Francouzská okna vpouštějí do místnosti měkké denní světlo a vytvářejí plynulý přechod na terasu i do zahrady. Všimněte si křišťálových lustrů, které interiéru dodávají noblesu a v noci rozehrávají světelné odlesky na dřevěných trámech.
Krb zabudovaný do kamenné zdi je nejen zdrojem příjemného tepla, ale i vizuálním ohniskem celého prostoru. Okolní posezení s historizujícími křesílky a masivním jídelním stolem pak vytváří ideální scénu pro rodinné večeře i dlouhé zimní večery s knihou a sklenkou vína.
Jídelna s noblesou venkovského sídla
Vstup do hlavní jídelny vás okamžitě přenese do světa, kde se historie potkává s poctivým řemeslem. Prostor propojuje kamenné klenby a masivní dřevo tak přirozeně, že každá večeře se tu stává malou slavností.
Pod nohama opět cinká teplá terakotová dlažba, nad hlavou se blyští křišťálové lustry, které večer rozehrávají hru světel a odlesků. Dlouhý jídelní stůl z masivu se zdobně vyřezávanými židlemi zve k posezení početnou rodinu i přátele – místo jako stvořené pro dlouhé sváteční hostiny.
Zajímavým detailem je starobylý kredenc s bohatě vyřezávanými dvířky, který nejen vystavuje sklenice a porcelán, ale sám o sobě funguje jako designový solitér. V kombinaci s kamennými sloupy a obloukovým průchodem vzniká atmosféra venkovské usedlosti s noblesou první republiky.
Kuchyňský kout, schovaný hned za obloukem, přidává moderní praktičnost. Otevřené police s keramikou a přírodní dřevo u pracovní desky ladí s celkovým rustikálním stylem, aniž by rušily jeho jedinečný charakter.
Kuchyně, kde se potkává historie s funkčností
Do této kuchyně se vstupuje s lehkým pocitem návratu v čase. Podlaha z terakotové dlažby zde propojuje kuchyň s ostatními částmi domu a podtrhuje venkovský charakter interiéru. Velkorysý pracovní stůl uprostřed místnosti slouží nejen k vaření, ale i jako místo pro rychlé snídaně, rodinné plánování nebo příjemnou kávu během dne. Okna s jemnými záclonami pouští dovnitř spoustu světla a nabízejí výhled do klidného dvora.
Výrazným prvkem je také historický kredenc s bohatě řezbovanými detaily a stěna se zabudovanými zásuvkami, která láká k uspořádání koření či surovin v duchu starých spíží. Všechny tyto detaily společně vytvářejí prostor plný charakteru, kde se moderní funkčnost nenásilně propojuje s duchem minulosti.
Podkroví s nekonečným potenciálem
Schodiště vás zavede do podkroví, které překvapí rozlohou i variabilitou. Dvě prostorné ložnice doplňuje pokoj pro hosty, koupelna se sprchovým koutem a tři menší místnosti připravené stát se šatnami, pracovnou nebo třeba malým ateliérem. Architekti původního domu počítali i s budoucností – v tom samém patře je ještě kousek volné půdy, která láká k vestavbě dalších obytných místností či druhé kuchyně. Dům je navíc částečně podsklepen, takže úložných prostor je tu opravdu dost.
Zahrada, která vypráví příběhy
Okolo domu se rozprostírá zahrada se vzrostlými stromy, záhony a skrytými zákoutími, které zvou k odpočinku i dobrodružství. Pergola přímo vybízí k dlouhým letním večerům a společnému grilování. Praktické přístřešky slouží nejen jako garáž pro tři auta, ale i jako úkryt pro zahradní techniku nebo dřevo. Na zahradu navazuje rozsáhlý sad a další pozemky, které je možné po domluvě přikoupit – ideální, pokud sníte o malém hospodářství či rozlehlém parku.
Okolí, které má všechno
Malebná obec Lety v Benešovské pahorkatině nabízí ideální spojení klidu a dostupnosti. Jen pár minut chůze je obchod, řeznictví i dětské hřiště, na kávu nebo oběd láká nově provozovaná restaurace s vyhlášenými grilovanými specialitami.
Milovníci přírody ocení blízkost Orlické přehrady, ráje vodních sportů, i síť cyklotras a stezek včetně EuroVelo 7. Na výlety lákají zámek Orlík a hrad Zvíkov.
Díky dálnici D4 a přímým autobusovým linkám do Příbrami, Písku, Sušice i Prahy je dům snadno dostupný po celý rok. Základní občanskou vybavenost doplňuje škola a školka v sousedních Mirovicích – vše, co je pro pohodlné bydlení potřeba, je tedy nablízku.