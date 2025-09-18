Dnes je čtvrtek 18. září 2025., Svátek má Kryštof
18. 9. 2025 – 9:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tohle je opravdová nádhera: Prvorepublikový kamenný dům u Orlické přehrady skrývá luxus i chytré technologie!
zdroj: Keller Williams
Pod křídly první republiky a v objetí přírody. Kamenný dům v Letech u Orlické přehrady spojuje noblesu starých časů s komfortem dneška – od krbu a francouzských oken po chytré vytápění a zahradu, která láká k dlouhým letním večerům.

Když se setká jedinečná architektura z roku 1920 s majiteli, kteří rozumí autentickému řemeslu a zároveň milují chytré technologie, vznikne domov, kde historie dýchá v každém detailu. Kamenný dům v Letech u Orlické přehrady je přesně takový. Nabízí velkorysých 252 m² obytné plochy, 6 + 1 pokojů, rozlehlou zahradu o 3 254 m² a atmosféru, která vás vtáhne na první pohled.

První dojem? Prostor a světlo. Obývací pokoj s krbem a francouzskými okny otevírá dům na obě strany – na sluncem zalitou terasu i do stinné zahrady. „Bylo pro nás zásadní, aby se interiér propojil s přírodou. Chtěli jsme, aby dům dýchal se zahradou,“ říkají majitelé.

lety venkovní pohled zdroj: Keller Williams

Příběh citlivé rekonstrukce

Při poslední, více než deset let trvající rekonstrukci se nic neponechalo náhodě. Přiznané kameny, repasované dveře a špaletová okna zůstaly, aby vyprávěly příběh první republiky. Nová střecha, kompletně vyměněné rozvody vody a elektřiny, podlahové topení v přízemí i radiátory v podkroví zase přinesly komfort 21. století.

Vytápění tu funguje jako dobře naladěný orchestr: krb v obývacím pokoji, klimatizace a chytrý kotel na uhlí nebo pelety, který stačí přikládat jednou týdně. Díky dvěma zdrojům teplé vody a propracovanému kamerovému systému se majitelé mohou spolehnout na efektivní provoz i bezpečí.

Není tedy náhodou, že tento prvorepublikový skvost je v nabídce nejlepších makléřů z Keller Williams, kteří se specializují na výjimečné nemovitosti s jedinečným příběhem a prémiovým standardem.

Lety obývák zdroj: Keller Williams
lety obývák 2 zdroj: Keller Williams

Obývací prostor jako otisk minulosti

Stačí otevřít dveře a ocitnete se v prostoru, který působí jako srdce celého domu. Světlý obývací pokoj se rozlévá do šířky i výšky a nechává vyniknout přírodní materiály. Pod nohama se rozprostírá rustikální terakotová dlažba, která okamžitě navodí pocit tepla a propojuje interiér s venkovní zahradou.

Dominantou prostoru je dřevěné schodiště s jednoduchým, přesto sochařsky působivým vedením. Jeho linie jemně kontrastují s přiznanými kamennými prvky ve stěnách a s robustním nosným sloupem, který připomíná, že dům stojí pevně a s respektem k tradici.

Francouzská okna vpouštějí do místnosti měkké denní světlo a vytvářejí plynulý přechod na terasu i do zahrady. Všimněte si křišťálových lustrů, které interiéru dodávají noblesu a v noci rozehrávají světelné odlesky na dřevěných trámech.

Krb zabudovaný do kamenné zdi je nejen zdrojem příjemného tepla, ale i vizuálním ohniskem celého prostoru. Okolní posezení s historizujícími křesílky a masivním jídelním stolem pak vytváří ideální scénu pro rodinné večeře i dlouhé zimní večery s knihou a sklenkou vína.

Lety jídelní kout zdroj: Keller Williams
lety jídelní kout1 zdroj: Keller Williams
lety jídelní kout 3 zdroj: Keller Williams

Jídelna s noblesou venkovského sídla

Vstup do hlavní jídelny vás okamžitě přenese do světa, kde se historie potkává s poctivým řemeslem. Prostor propojuje kamenné klenby a masivní dřevo tak přirozeně, že každá večeře se tu stává malou slavností.

Pod nohama opět cinká teplá terakotová dlažba, nad hlavou se blyští křišťálové lustry, které večer rozehrávají hru světel a odlesků. Dlouhý jídelní stůl z masivu se zdobně vyřezávanými židlemi zve k posezení početnou rodinu i přátele – místo jako stvořené pro dlouhé sváteční hostiny.

Zajímavým detailem je starobylý kredenc s bohatě vyřezávanými dvířky, který nejen vystavuje sklenice a porcelán, ale sám o sobě funguje jako designový solitér. V kombinaci s kamennými sloupy a obloukovým průchodem vzniká atmosféra venkovské usedlosti s noblesou první republiky.

Kuchyňský kout, schovaný hned za obloukem, přidává moderní praktičnost. Otevřené police s keramikou a přírodní dřevo u pracovní desky ladí s celkovým rustikálním stylem, aniž by rušily jeho jedinečný charakter.

lety jídelna 4 zdroj: Keller Williams

Kuchyně, kde se potkává historie s funkčností

Do této kuchyně se vstupuje s lehkým pocitem návratu v čase. Podlaha z terakotové dlažby zde propojuje kuchyň s ostatními částmi domu a podtrhuje venkovský charakter interiéru. Velkorysý pracovní stůl uprostřed místnosti slouží nejen k vaření, ale i jako místo pro rychlé snídaně, rodinné plánování nebo příjemnou kávu během dne. Okna s jemnými záclonami pouští dovnitř spoustu světla a nabízejí výhled do klidného dvora.

Výrazným prvkem je také historický kredenc s bohatě řezbovanými detaily a stěna se zabudovanými zásuvkami, která láká k uspořádání koření či surovin v duchu starých spíží. Všechny tyto detaily společně vytvářejí prostor plný charakteru, kde se moderní funkčnost nenásilně propojuje s duchem minulosti.

lety jídelní kout 5 horní patro zdroj: Keller Williams
Lety jídelna horní zdroj: Keller Williams
lety horní ložnice zdroj: Keller Williams
Lety koupelna horní zdroj: Keller Williams

Podkroví s nekonečným potenciálem

Schodiště vás zavede do podkroví, které překvapí rozlohou i variabilitou. Dvě prostorné ložnice doplňuje pokoj pro hosty, koupelna se sprchovým koutem a tři menší místnosti připravené stát se šatnami, pracovnou nebo třeba malým ateliérem. Architekti původního domu počítali i s budoucností – v tom samém patře je ještě kousek volné půdy, která láká k vestavbě dalších obytných místností či druhé kuchyně. Dům je navíc částečně podsklepen, takže úložných prostor je tu opravdu dost.

Lety venkovní pohled 2 zdroj: Keller Williams
Lety terasa zdroj: Keller Williams
lety terasa 2 zdroj: Keller Williams
Lety garážové stání zdroj: Keller Williams

Zahrada, která vypráví příběhy

Okolo domu se rozprostírá zahrada se vzrostlými stromy, záhony a skrytými zákoutími, které zvou k odpočinku i dobrodružství. Pergola přímo vybízí k dlouhým letním večerům a společnému grilování. Praktické přístřešky slouží nejen jako garáž pro tři auta, ale i jako úkryt pro zahradní techniku nebo dřevo. Na zahradu navazuje rozsáhlý sad a další pozemky, které je možné po domluvě přikoupit – ideální, pokud sníte o malém hospodářství či rozlehlém parku.

lety zdroj: Keller Williams

Okolí, které má všechno

Malebná obec Lety v Benešovské pahorkatině nabízí ideální spojení klidu a dostupnosti. Jen pár minut chůze je obchod, řeznictví i dětské hřiště, na kávu nebo oběd láká nově provozovaná restaurace s vyhlášenými grilovanými specialitami.

Milovníci přírody ocení blízkost Orlické přehrady, ráje vodních sportů, i síť cyklotras a stezek včetně EuroVelo 7. Na výlety lákají zámek Orlík a hrad Zvíkov.

Díky dálnici D4 a přímým autobusovým linkám do Příbrami, Písku, Sušice i Prahy je dům snadno dostupný po celý rok. Základní občanskou vybavenost doplňuje škola a školka v sousedních Mirovicích – vše, co je pro pohodlné bydlení potřeba, je tedy nablízku.

