Orbán: Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou
23. 10. 2025 – 19:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou.
Dnes to řekl maďarský premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Ulicemi maďarské metropole během dvou konkurenčních pochodů prošly podle agentury AP statisíce stoupenců i odpůrců tohoto politika, jehož příští rok na jaře po 15 letech u moci čekají zřejmě zatím nejtěžší parlamentní volby. Orbánův největší politický konkurent Péter Magyar premiéra nazval nejvěrnějším spojencem Kremlu.
"Jsme jedinou zemí v Evropě, kde lze mír stvrdit, a jsme k tomu připraveni," řekl Orbán. Americký prezident Donald Trump tento týden nicméně oznámil, že plán sejít se s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti odkládá na neurčito. Podle Orbána jedině Maďarsko v Evropě "stojí na straně míru".
V projevu mluvil také o Ukrajině, o níž znovu řekl, že "už není suverénní, nezávislou a soběstačnou zemí", a opět dal najevo, že nechce, aby se stala členem Evropské unie. Ukrajina "nemůže být členem naší vojenské nebo ekonomické aliance; přinesla by válku, vzala by naše peníze a zničila by naše hospodářství," řekl Orbán. Zároveň navrhl, aby EU udržovala s Kyjevem strategické partnerství.
Pořadatelé dnešní provládní manifestaci v Budapešti nazvali Pochod míru. Během připomínky maďarského protisovětského povstání z roku 1956, které rozdrtila Sovětská armáda, účastníci akce volali hesla na podporu Orbána, jenž opakuje, že Maďarsku hrozí přímé zapojení do války na Ukrajině. Tu Rusko vede od února 2022 a maďarská vláda jako jedna z mála v Evropě udržuje s Moskvou dobré vztahy navzdory její agresi vůči sousední zemi.
"Nechceme umírat za Ukrajinu," stálo na jednom z transparentů, který nesli lidé v čele pochodu. Babett Lugosiová, jedna z účastnic, agentuře AP řekla, že v Maďarsku je ohroženo národní vědomí a křesťanství a že Orbán je jediným politikem, který je schopný zájmy země bránit před ohrožením zvenčí.
Orbán odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje sankce, jež Evropská unie proti Rusku kvůli jeho invazi do sousední země zavádí.
Dnes odpoledne se v Budapešti na Národním pochodu sešli také stoupenci hlavního představitele opozice Pétera Magyara, kteří podle AP dávali najevo odpor vůči Orbánovi i podporu Magyarovi a jeho středopravicové proevropské straně Tisza. Ta šest měsíců před volbami v průzkumech vede před Orbánovým uskupením Fidesz, které je v zemi u moci od roku 2010. V neprospěch Fideszu hraje to, že se Maďarsko dlouhodobě potýká s vysokou inflací, jeho ekonomika stagnuje a na adresu vlády stále častěji zaznívají obvinění z korupce.
Odpůrci Orbánovy vlády na shromáždění podle agentury Reuters křičeli "Rusové, jděte domů" nebo že "mají dost". Magyar ve svém projevu připomněl události z června 1989, kdy se Orbán proslavil tím, že během opětovného pohřbu někdejšího premiéra a vůdce protisovětského povstání z roku 1956 Imre Nagyho požadoval odchod sovětských vojsk z Maďarska. "Ten politik, který žádal, aby ruské jednotky opustily Maďarsko, je nyní nejloajálnějším spojencem Kremlu," řekl Magyar. "Vybudoval systém, v němž je moc centralizovaná, média jsou pod kontrolou ... a zemi ovládá strach," uvedl maďarský opoziční předák.