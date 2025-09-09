Nejlepší výhled v Dejvicích? Tento půdní byt vás nechá uvěřit, že město patří jen vám
9. 9. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Někdy stačí vyjít pár schodů navíc a ocitnout se v jiném světě. Přesně tak působí exkluzivní půdní byt v Dejvicích, jen pár kroků od rušného Vítězného náměstí. Stačí otevřít dveře na terasu a před očima se rozprostře panorama Prahy. V dálce se třpytí silueta Pražského hradu, město pod vámi šumí a přesto tu panuje klid, který byste čekali spíš u venkovské usedlosti než v samém srdci metropole.
Dva byty v jednom příběhu, tak by se dala jednou větou popsat celková plocha 239 m². Větší byt o rozloze 190 m² s otevřeným prostorem a terasou nabízí rodinné zázemí s prostorným obývákem, kuchyní a ložnicemi. Menší, 49 metrový apartmán, je ideální pro hosty nebo jako soukromé útočiště, kam se dá schovat s knížkou. Celek tak působí trochu jako dvojí život - na jedné straně společenský a rodinný, na straně druhé klidný a intimní.
Flexibilita prostoru je přitom zásadní. Galerie, které je možné dodatečně vybudovat, slibují knihovnu zalitou světlem ze střešních oken nebo čtecí kout vysoko nad městem.
Není překvapením, že se tento půdní byt objevil v portfoliu realitní kanceláře KW luxury, která se specializuje i na prémiové nemovitosti. Už samotné zařazení do jejich nabídky naznačuje, že nejde o obyčejný byt, ale o prostor, který vyniká nejen svou velikostí, ale i atmosférou a jedinečnou polohou.
Kouzlo dřevěných trámů v srdci metropole
Dominantou prostoru jsou masivní dřevěné trámy, které okamžitě přitahují pozornost. V kontrastu se světlými stěnami a velkorysým množstvím denního světla vyniká jejich kresba a dodává obývacímu pokoji i jídelním koutům osobité kouzlo. Není proto divu, že právě zde vzniká noblesní atmosféra, v níž se příjemně tráví čas.
Obývací část je řešená velkoryse, s pohodlnými sedačkami v jemných tónech šedé a béžové, doplněnými barevnými akcenty v podobě polštářů. Minimalistický nábytek a neutrální paleta nechávají vyniknout přirozenému světlu proudícímu střešními okny. Celek působí harmonicky a vytváří ideální prostředí pro odpočinek, večerní posezení i rodinné chvíle.
Na obývací prostor navazuje jídelní kout umístěný v zadní části místnosti. Dlouhý stůl je zde skutečným centrem dění – dostatečně prostorný pro rodinné večeře i přátelská setkání. Pohled na odhalené trámy dodává prostoru autentičnost a teplo.
V menším bytě je atmosféra komornější. Hlavní roli tu hraje moderní točité schodiště, které prostoru přidává lehkost i dynamiku. Kuchyňská část je otevřená a funkční, doplněná jemnými dřevěnými detaily, jež sjednocují celý interiér. I zde se pracuje s neutrální barevností a dostatkem světla, což dodává prostoru klid a příjemnou atmosféru.
Ráno káva u pracovního stolu, večer klid v posteli
Ložnice v podkroví potvrzuje, že vzdušný prostor nemusí znamenat chlad. Dřevěné trámy zde působí jako přirozený rámec, který propojuje moderní zařízení s tradicí domu. Postel i nábytek v tmavším dřevě ladí s jemným tónem podlahy a společně vytvářejí klidné útočiště, kde hraje hlavní roli světlo proudící z několika střešních oken. Doplněné křeslo s odkládacím stolkem přímo vybízí ke čtení, zatímco oddělená část s televizí poskytuje další možnost odpočinku.
Pracovna ukazuje jinou tvář půdního bytu – je funkční, ale zároveň stylová. Velké psací stoly umístěné pod šikminami a obklopené knihovnami dokazují, že i pracovní prostor může působit inspirativně. Dřevo se zde potkává s jednoduchými liniemi moderního nábytku, rostliny dodávají svěžest a otevřenost. Díky množství denního světla a možnosti oddělit jednotlivé zóny působí pracovna velkoryse, přesto útulně. Je to místo, kde se dá pracovat, tvořit i odpočívat – podle nálady a potřeby.
Pod střechou s výhledem i kapkou luxusu
Koupelny v podkrovním bytě ukazují, že i technické místnosti mohou mít šmrnc. Pod šikmou střechou se skrývá první – s rohovou vanou, odkud se dá při koupeli dívat ven střešními okny. Denní světlo proudící dovnitř vytváří pocit, že prostor dýchá, a jemné neutrální obklady doplňují květiny, které vnášejí do interiéru živost.
Druhá koupelna působí střízlivěji a moderněji. Sprchový kout, jednoduchá sanita a šedé tóny obkladů tu vytvářejí čistý, uklidňující rámec. Praktické uspořádání doplňuje jemná dekorace – obraz s mořským motivem nebo zelené rostliny, které prostor zútulňují.
Společným jmenovatelem obou koupelen je opět velký dostatek světla, jednoduchost a funkčnost, která jde ruku v ruce s estetikou. Díky tomu působí nejen prakticky, ale i jako místo, kde se dá na chvíli zastavit a užít si klidné chvíle pro sebe.
Terasa, která se stane druhým obývákem
Největším lákadlem je terasa o rozloze 51 m². Výš než okolní střechy, s výhledem na Hrad a s plánem na vířivku i grilovací centrum. Už teď ale působí dokonale – jako místo, kde se ráno díváte, jak se mlha zvedá nad Prahou, a večer otevíráte láhev vína, zatímco pod vámi dýchá město.
Je to prostor, který vás zve, abyste zpomalili, a přitom vám připomíná, že jste v samém centru dění.
Dejvice: město i útočiště
Dejvice mají pověst jedné z nejprestižnějších adres Prahy, a není to jen díky ambasádám a univerzitám. Je to čtvrť, kde je všechno na dosah – metro, školy, obchody, kavárny – a zároveň tu člověk najde klid. Do centra se dostanete během pár minut, na letiště za dvacet, ale domů se vracíte do bezpečného útočiště.
Moderní komfort, klasická noblesa
Byt je připravený pro současný způsob života: podlahové topení, příprava na chytrý systém, kamerový vstup, možnost klimatizace. Technické detaily neruší, naopak dávají pocit jistoty. Interiér je otevřený, čistý, čeká na to, až ho nový majitel otiskne svým vkusem a osobním stylem.