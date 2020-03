Filmový Hitler - jaké pojetí je nejzajímavější?

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Třetí říše a druhá světová válka byly vždycky velmi vděčná témata nejen pro filmový průmysl. A stejně tak muž, kterého si v tomto kontextu každý ihned vybaví. Někdy jsou ale filmová pojetí Adolfa Hitlera pořádně šílená.

Hrůzný nacistický vůdce Adolf Hitler inspiruje filmaře už po celá desetiletí. Ostatně na Československé filmové databázi najdete přímo Hitlerův "herecký" profil plný dlouhosáhlých seznamů filmů a seriálů (a to nejen dokumentárních), ve kterých se většinou prostřednictvím archivních záběrů mihl. Opravdu jich není málo.

Pak tu ale máme i slušnou řadu nejrůznějších filmových Hitlerů ztvárněných herci. Některá herecká zpracování jsou opravdu mrazivá, jiná pitoreskní, další zas mile komická, nebo skutečně originální. Pojďme se společně na ta nejzajímavější a nejbizarnější filmová zpracování Adolfa Hitlera podívat!

Imaginární kamarád

Na začátku tohoto roku si u nás odbyla premiéru ulítlá a zároveň lehce mrazivá komedie Králíček Jojo, která vypráví příběh o malém chlapečkovi z řad nechvalně proslulé mládežnické organizace Hitlerjugend. Jojo, jak se hlavnímu hrdinovi přezdívá, fanaticky miluje nacismus do takové míry, že si v tomto duchu vysnil i svého vlastního imaginárního kamaráda.

Přesně tak, Jojovým imaginárním přítelem není nikdo jiný než sám říšský vůdce. Ve filmu ho ztvárnil režisér Taika Waititi, který je mimochodem z poloviny Žid a z poloviny Maor, což komedii přidává další zajímavý rozměr. Každopádně je toto pojetí imaginárního Hitlera pěkně střelené, což vzhledem k tomu, že si ho v příběhu vysnil malý chlapeček, dává smysl.

Jojovi tak většinu času hodně vysmátý imaginární Hitler pomáhá s přípravou uniformy, nadšeně ho učí hajlovat, nebo ho hecuje k šílenému běhu s ostrým granátem. Stejně jako mladý blonďáček se ale i smyšlený Adolf postupně ve filmu začíná proměňovat a posouvá se k výrazně temnějším odstínům.

Nezapomenutelný Ganz

Přeskočíme pro změnu na něco naprosto vážného. Pojetí Adolfa Hitlera ve filmu Pád třetí říše z roku 2004 je asi to nejlepší ze seriózních zpracování německého vůdce, co vůbec v kinematografii můžeme najít. Naprosto úžasný Bruno Ganz, který bohužel minulý rok zemřel, dal do ústřední role opravdu všechno a napjaté emoce posledních dnů říšského vůdce jsou doslova hmatatelné.

Tomuto zpracování Adolfa Hitlera pak zařídily nesmrtelnost i internetové memy. Legendární scénu z bunkru, kde má Hitler záchvat vzteku a křičí na své věrné, znají jistě i lidé, kteří samotný Pád třetí říše vůbec neviděli.

Scéna, ve které absolutně vyniká Ganzovo herectví, se stala často parodovanou. Internetoví humoristé k ní už přes více než deset let přidávají nejrůznější smyšlené titulky a Hitler tak v jednu chvíli nadává třeba na smrt Michaela Jacksona, nebo nově na epidemii koronaviru.

Rozhodně to zatím nevypadá, že by se fanoušci internetových memů chtěli naštvaného Hitlera zbavit a jistě se můžeme těšit na spoustu jeho dalších vtipných výlevů.

Chodící karikatura

Zajímavé zpracování říšského vůdce pak nabízí kultovní režisér Quentin Tarantino ve svém druhoválečném snímku Hanební pancharti z roku 2009. Role Hitlera se tu ujal nepříliš známý německý herec Martin Wuttke, evidentně byl ale dobrou volbou. Vůdce je tu sice jen vedlejší postavou a v tolika scénách se neobjevuje, když na něj ale přijde řada, tak to opravdu stojí za to.

Tarantinovo pojetí Hitlera je vlastně groteskně schématické. Wuttke vůdci propůjčuje prakticky pouze extrémní emoce - pozitivní i negativní, skoro nic mezi tím tu neexistuje. Zpracování Hitlera v Hanebných panchartech je tak slušnou karikaturou, která se buď v jednom kuse šíleně směje, nebo naopak nezastavitelně zuří a nadává.

Svérázný režisér se zároveň při tvorbě svého filmu naprosto přiznaně rozhodl vykašlat na historii a snímek tak příběh druhé světové války vypráví úplně jinak, než ho známe z dějepisu. Což se týká právě i osudu Adolfa Hitlera, který je zde hnán úplně jiným směrem.

Hitler jako stařík

Když už jsme u alternativní historie, musíme připomenout film Otčina z roku 1994. Celý snímek se odehrává v alternativní realitě, kde USA z války vycouvalo, Němcům se povedlo obsadit většinu Evropy a momentálně se snaží zařídit spojenectví právě s Američany proti Sovětskému svazu.

Ač postava Adolfa Hitlera se zde objevuje pouze krátce a to jako šedivý stařík. Alternativní příběh se totiž odehrává v polovině 60. let a futuristický nacistický Berlín zde mimochodem hraje Praha.

V podobném alternativním duchu mimochodem vedle tohoto filmu existuje i seriál Muž z vysokého zámku, v němž rovněž můžeme narazit na stárnoucího (a pěkně sešlého) Hitlera.

Hitler v moderní době

Zpět ke komediím! Roku 2015 vznikl německý snímek Už je tady zas, kde si říšského vůdce zahrál Oliver Masucci. V této lehce společensky kritické komedii je Adolf Hitler vržen do moderní společnosti. Vůdce se probouzí takřka sedmdesát let po konci války a zjišťuje, že se celý jeho svět k nepoznání změnil.

Německo je plné migrantů, zemi vládne Angela Merkelová a Hitlerovi se také stýský po Evě Braunové. Díky svým eskapádám se stává oblíbeným komikem, spousta lidí ho totiž považuje za zdařilého imitátora Hitlera. Vůdce se postupně přizpůsobuje moderním technologiím, které mu zařizují stále lepší a lepší kariéru a slávu.

Kung Führer

A na závěr něco opravdu šíleného. Ve stejném roce jako Už je tady zas vznikl rovněž krátkometrážní snímek Kung Fury. Jedná se poctu a zároveň parodii zaměřenou na béčkové akční filmy z 80. let - včetně tehdy velmi populárních kung-fu snímků.

Hlavním hrdinou přibližně půlhodinové jízdy je detektiv Kung Fury a proti němu jako hlavní záporák nestojí nikdo jiný než právě Adolf Hitler, tedy přesněji "Kung Führer". Říšský vůdce je totiž ve snímku mistrem bojových umění, který hází klasické záporácké hlášky a škodí hlavnímu hrdinovi, jak to jen jde. Prostě opravdu hrdá osmdesátková jízda.