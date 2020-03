Seriálový Pán prstenů nemá s Pánem prstenů nic společného

Společnost Amazon pomalu zbrojí a chystá se do nelítostného boje na poli streamovacích služeb, kde ji reprezentuje její platforma Amazon Prime. Ta dnes stále poněkud pokulhává za výraznějšími hráči, jako je například Netflix, HBO Go nebo relativně mladý, ale velmi silný (a u nás bohužel stále nedostupný) přírůstek Disney+.

Trumfem proti konkurenci se má pro Amazon stát seriálová adaptace legendárního fantasy díla od britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Že "Amazon Prime míří do Středozemě", oznámil šéf společnosti a nejbohatší muž světa Jeff Bezos už na konci roku 2017, když společnost za 250 milionů dolarů koupila na Tolkienovo dílo práva.

Kolem projektu, který se má stát jedním z nejdražších seriálů vůbec, ale byl donedávna celkem klid, jen sem tam uniklo pár (mnohdy neověřených) informací. Teď se ale kolečka chystaného molocha rozjíždějí naplno.

O projektu se obecně mluví jako o seriálovém Pánu prstenů, což je ale ve skutečnosti hodně mystifikující. Chystaný seriál nemá reálně mnoho společného se známou knižní trilogií o dobrodružné pouti hobita Froda Pytlíka za zničením prstenu moci.

Děj má být totiž zasazen do takzvaného druhého věku Tolkienova fiktivního světa, tedy několik tisíc let před událostmi v Pánovi prstenů, který se odehrává na konci takzvaného třetího věku. Což je jedna z mála informací, které Amazon nepřímo oznámil již během roku 2019, když na twitteru zveřejnil mapu Středozemě z období druhého věku.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD