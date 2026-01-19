Dnes je pondělí 19. ledna 2026., Svátek má Doubravka
19. 1. 2026 – 9:36 | Magazín | Jiří Rilke

Elektřina od nového roku zlevňuje, Češi ušetří i tisíce! Komu se vyplatí měnit zálohy?
Zrušení poplatku za obnovitelné zdroje se letos podepíše na výši faktur: Většina domácností bude platit míň.

Babišova vláda ruší poplatek za obnovitelné zdroje (na fakturách pod zkratkou POZE), což se očekávatelně podepíše na nižších celkových částkách na fakturách za elektřinu.

Změnu neočekávejte hned ze dne na den: Bude samozřejmě viditelná až po příštím vyúčtování a můžete čekat automaticky upravené nižší zálohy.

„Zákazníci, kterým chodí vyúčtování za elektřinu v průběhu zimních měsíců, budou mít upravené zálohy nejdříve,“  uvedl mluvčí Innogy Pavel Grochál podle serveru energozrouti.cz.

Zálohy si ale samozřejmě můžete nastavovat a měnit sami, nemusíte čekat, až to za vás udělá dodavatel energie.

Je nicméně potřeba si uvědomit, že ne každého čeká stejná absolutní hodnota úspor. Bude se platit zhruba o 600 korun méně za megawatthodinu, což znamení, že nejpříjemněji ušetří majitelé rodinných domů, v nichž se elektřinou nejen topí, ale třeba i ohřívá voda.

Takový dům může ročně ušetřit klidně i 5 tisíc korun, což se rovná snížení měsíčních záloh o circa 400 korun.

Na druhou stranu menší byty a domácnosti, které využívají především plyn, moc úspor nepocítí a nedává smysl sahat na zálohy: Příspěvek na obnovitelné zdroje energie zde často činí jen několik desítek korun měsíčně. Při takto relativně malé měsíční částce nemá smysl zálohy měnit,“ tvrdí mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka.

Nejnovější články