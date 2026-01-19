Revoluce v maskování. Materiál mění tvar i barvu jako chobotnice
19. 1. 2026 – 9:57 | Zpravodajství | Alex Vávra
Materiál inspirovaný kůží chobotnic ukazuje, že budoucnost adaptivních povrchů už není jen sci-fi. Nová syntetická „kůže“ dokáže na povel měnit barvu i strukturu povrchu a otevírá cestu k realističtějšímu maskování, chytřejším robotům i úplně novému pojetí obrazovek.
Příroda má v oblasti maskování náskok, který se technologiím nedaří dohnat už celé dekády. Chobotnice a sépie zvládají v řádu okamžiků změnit barvu i reliéf své kůže tak, že doslova zmizí před očima. Nejde přitom jen o barvy, ale o jemnou práci se světlem, stínem a strukturou povrchu. Právě tento komplexní trik dlouho zůstával mimo dosah umělých materiálů. Nový výzkum ze Stanfordovy univerzity ale ukazuje, že se vědci dostávají překvapivě blízko.
Tým materiálových inženýrů představil flexibilní syntetický materiál, který dokáže rychle a opakovaně měnit jak barvu, tak povrchovou texturu. Nejde o trik založený na barvivech nebo mechanických klapkách, ale o kombinaci chytré chemie, optiky a technologií převzatých z polovodičového průmyslu. Výsledkem je měkká fotonická kůže, která reaguje na okolní podmínky způsobem připomínajícím živé organismy.
Jak funguje změna barvy a textury
Základem celého systému je polymerní fólie, která při kontaktu s vodou bobtná. Klíčové je, že toto bobtnání není rovnoměrné. Pomocí elektronové litografie dokážou vědci velmi přesně určit, které části materiálu se zvětší více a které méně. Povrch, který je za sucha dokonale hladký, se po navlhčení promění v detailní reliéf s rozlišením menším než lidský vlas. Jakmile voda zmizí, materiál se opět vrátí do původního stavu, což umožňuje celý proces opakovat znovu a znovu.
Barva je řešena čistě opticky. Polymerní vrstva je uzavřena mezi dvě tenké kovové vrstvy, čímž vzniká struktura, která selektivně odráží světlo. Jak se mění tloušťka polymeru při bobtnání, mění se i vlnové délky světla, které se od povrchu odrážejí. Jinými slovy, barva není nanesená, ale vzniká přímo z geometrie materiálu. Stejný povrch tak může podle stavu přecházet mezi různými odstíny bez jediné kapky barvy.
Textura přitom hraje stejně důležitou roli jako samotná barva. Právě mikroskopické nerovnosti rozhodují o tom, zda povrch působí leskle, matně nebo rozptyluje světlo tak, že eliminuje nápadné odlesky. To je zásadní rozdíl oproti běžným displejům, které sice zvládají zobrazit barvy, ale neumějí pracovat s fyzickým reliéfem. Výzkumníci to demonstrovali například vytvořením miniaturní plastické podoby skalního masivu El Capitan, který se z hladké plochy doslova zvedne, jakmile se materiál navlhčí.
Od laboratorního experimentu k reálnému využití
Současná podoba technologie je založená na kapalinách, což přináší jak výhody, tak problémy. Mechanismus je jednoduchý, vratný a nevyžaduje složité pohyblivé části. Zároveň ale práce s vodou a rozpouštědly není ideální pro elektroniku, což komplikuje přímé nasazení v robotech nebo nositelných zařízeních. Právě zde se otevírá prostor pro další vývoj, například v podobě integrované mikrofluidiky nebo hledání elektrického způsobu, jak podobné změny vyvolat bez kapalných médií.
I přes tato omezení má nový materiál velký význam. Ukazuje, že je možné v jednom měkkém systému nezávisle řídit barvu i strukturu povrchu na mikro- a nanoměřítku. To je kombinace, která byla dosud vyhrazena pouze živým organismům. V praxi by to mohlo znamenat roboty, jejichž povrch se přizpůsobí prostředí nejen vizuálně, ale i fyzikálně, nebo obrazovky, které dokážou pracovat se světlem realisticky i bez extrémního rozlišení.
Z dlouhodobého hlediska nejde jen o maskování. Schopnost lokálně měnit tření, odraz světla nebo interakci s okolím může zásadně ovlivnit design budoucích strojů, rozhraní mezi člověkem a technikou i samotné pojetí materiálů. Kůže chobotnic tak znovu potvrzuje, že příroda není jen zdrojem inspirace, ale i návodem, jak obejít limity, na které technika naráží už celé generace.