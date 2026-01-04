Pozor na parkovací návyk! Od Nového roku platí jiná pravidla a hrozí pokuta
4. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Od Nového roku je potřeba si dát pozor na zvyk, který byl ještě nedávno bez problémů, nyní už ho ale může policie trestat.
Elektromobily a hybridní plug-in auta s nárokem na registrační značku EL mohla až donedávna parkovat na území Prahy zcela zdarma. Na což si samozřejmě jejich majitelé velmi rádi rychle zvykli.
Právě oni musí nyní dát obzvláštní pozor: Od 1. ledna 2026 totiž tento benefit zaniká.
Provozovatelé čistě elektrických aut si musí své vozy zaregistrovat k poloviční slevě na parkovné, jinak budou hradit plné částky stejně jako všichni ostatní. Nabíjecí hybridy nebudou mít zvýhodnění už vůbec žádné.
Kdo bude nová pravidla ignorovat, může dostat pokutu: Při první výzvě zpravidla okolo 500 korun, ale ve výsledku i klidně několik tisíc, pokud ji provozovatel nechá dojít až do správního řízení.
O poloviční slevu se majitelé čistých elektromobilů mohou přihlásit i online, a to prostřednictvím internetového portálu parking.praha.eu. Aby byla sleva aplikována, je parkovné potřeba uhradit taktéž online: Fyzické parkovací automaty ji neposkytují.
Jeden benefit ale naopak přibyl: Zvýhodněné parkování elektromobilů se nově netýká pouze modrých a fialových zón, jako tomu bylo až doposud, ale také zón oranžových.