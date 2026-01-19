Vládní SPD je podle Okamury proti prodeji letounů L-159 Ukrajině
19. 1. 2026 – 9:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) včetně ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) je proti prodeji letounů L-159 Ukrajině.
Novinářům to před dnešním zasedáním koaliční rady řekl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Letouny podle něj mají sice aktuálně nízkou zbytkovou hodnotu, ale jejich bojová hodnota je vysoká. Mnohem více peněz než prodej by také stálo pořídit náhradu, uvedl Okamura.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Poskytnutí čtyř letounů ze 24, která armáda má, podle něj představuje přijatelnou míru rizika. Okamura zdůraznil, že nejde o vyřazené stroje, ale součást výzbroje armády. Ani generální štáb si podle něj nebyl v minulém volebním období jistý, zda by bylo vhodné letadla poskytnout. "Nákupní hodnota je velmi vysoká, zbytková je zlomková. My bychom ta letadla museli stejně znovu nakoupit," řekl Okamura.
Pavel podle Okamury při své návštěvě Ukrajiny zohlednil názor kabinetu ANO, SPD a Motoristů, který na rozdíl od bývalé vlády Petra Fialy (ODS) nechce dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu. Informaci o letounech podle šéfa Sněmovny navíc částečně zkreslila ukrajinská média. "S prodejem nesouhlasím, jsou tam věcné a odborné důvody," uvedl Okamura. Také stanovisko ministra Zůny je odmítavé, mimo jiné s ohledem na záměr kabinetu posilovat protivzdušnou obranu, dodal.
Pavel podle ukrajinských médií na Ukrajině mluvil o poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v České televizi (ČT) řekl, že prezident nabídku s vládou nekonzultoval a zachoval se jako slon v porcelánu.
Pavel kritiku odmítl. "Je znakem zkušených lidí a diplomatů zvlášť, že si informace ověřují dříve, než dojdou k nějakému závěru. Tím spíše, když se rozhodnou mentorovat prezidenta republiky," uvedl Pavel. Letouny jsou předmětem zájmu Ukrajiny minimálně půl roku a nynější jednání navazovalo na všechna předchozí jednání české a ukrajinské strany, tedy i na nedávnou návštěvu Macinky na Ukrajině, řekl.
Koaliční rada dnes kromě otázky letounů L-159 projedná také své plány na zpřísnění podmínek pobytu cizinců v Česku. "Jsou to návrhy za ministerstvo vnitra, ale zapojili jsme i ministerstva zdravotnictví, práce, spravedlnosti," řekl Okamura. Úpravy se mají dotknout i pravidel poskytování dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny. Dalším bodem programu koaliční rady je podle šéfa SPD zrušení poplatků za ČT a Český rozhlas.