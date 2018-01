Dvě Koreje: Ve válečném stavu, přesto ve sportu zvládají hrát za jeden tým

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Bývali jeden národ, přesto na sebe už desítky let míří zbraněmi přes nejlépe střeženou hranici na světě. I když jsou od padesátých let technicky stále ve válečném stavu, Severní a Jižní Korea dokážou svou nenávist potlačit, když jde o sport. V souvislosti s nadcházející zimní olympiádou v jihokorejském Pchjongčchangu se objevují náznaky, že by sportovci mohli nastupovat pod jednou vlajkou, nebo dokonce jako jedna země.

Takový krok by byl působivým smířlivým gestem v době, kdy na Korejském poloostrově panuje napjatá situace kvůli pokračujícím jaderným a raketovým zkouškám Severní Koreje. Šéf organizačního výboru olympijských her I Hi-pom již dříve nadnesl, že by Severní a Jižní Korea mohly pro olympiádu vytvořit společné týmy v krasobruslení a ledním hokeji.

Severní a Jižní Korea již v minulosti soutěžily jako jedna země na některých turnajích ve stolním tenise či ve fotbale, nikdy však ještě nespojily síly na velkých akcích, jako jsou olympijské či asijské hry.

Při slavnostním zahájení olympiády v Sydney v roce 2000 sportovci Jižní a Severní Koreje poprvé v historii pochodovali společně. Speciální vlajku s vyobrazením Korejského poloostrova tehdy nesli dva vlajkonoši, jeden ze Severu a druhý z Jihu.

Stalo se tak krátce po prvním mezikorejském summitu, jímž tehdejší jihokorejský vůdce Kim Te-džung společně se severokorejským vůdcem Kim Čong-ilem prolomili otevřené nepřátelství mezi oběma státy z dob studené války a zahájili řadu hospodářských a humanitárních projektů.

Přes demilitarizované pásmo po zemi?

Předseda organizačního výboru, který připravuje zimní olympijské hry 2018, I Hi-pom navrhl pro letošní rok jiný primát. Podle něj by mohli severokorejští sportovci do Pchjongčchangu, vzdáleného jen asi 80 kilometrů od mezikorejské hranice, přijet přes přísně střežené demilitarizované pásmo.

Bylo by to poprvé, co by severokorejští sportovci dorazili do Jižní Koreje po silnici, uvedl I Hi-pom. KLDR na jeho návrh zatím nereagovala.

Letní olympijské hry v jihokorejské metropoli Soulu, které se konaly v roce 1988, KLDR bojkotovala. Devět měsíců před jejich zahájením umístili severokorejští agenti do jihokorejského letadla, které letělo z Bagdádu do Soulu s mezipřistáním v Abú Zabí, bombu. Letoun se zřítil u pobřeží Barmy a na jeho palubě zahynulo všech 115 lidí.

V letech 2002, 2003 a 2014 se ale Severní Korea zúčastnila velkých sportovních akcí, které hostil její jižní soused. Na asijské hry v jihokorejském Pusanu v roce 2002 vyslala KLDR 606člennou výpravu, která zahrnovala 184 sportovců, 288 roztleskávaček a 134 sportovních činitelů. Severokorejská delegace tehdy do Jižní Koreje cestovala letecky a výletní lodí, na níž byla také ubytována.

Úchvatné roztleskávačky

Na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu nastoupily korejské výpravy společně. To se v příštích letech při několika sportovních událostech opakovalo, naposledy při asijských zimních hrách v Číně v roce 2007, pak vztahy mezi oběma zeměmi ochladly.

Severokorejské roztleskávačky svým půvabem a dokonalou choreografií svých vystoupení vzbudily v Jižní Koreji velký ohlas a doprovázely severokorejské sportovce i na dalších menších akcích v letech 2004 a 2005.

Členkou týmu severokorejských roztleskávaček na asijském atletickém šampionátu v jihokorejském Inčchonu byla v roce 2005 i Ri Sol-ču, manželka severokorejského diktátora Kim Čong-una, sdělil novinářům na základě informací rozvědky KLDR nejmenovaný severokorejský poslanec.

Na letní univerziádu v jihokorejském Tegu v roce 2003 přijelo 528 Severokorejců, ve výpravě bylo 303 roztleskávaček a 94 sportovců. Korejské výpravy opět nastoupily společně. Severokorejští sportovci cestovali do Jižní Koreje letecky a bydleli ve sportovním zařízení místní banky.

Asijských her v jihokorejském Inčchonu v roce 2014 se zúčastnilo 273 severokorejských sportovců a činitelů, kteří bydleli ve sportovní vesnici. KLDR před začátkem her hrozila bojkotem, přičemž obviňovala Jižní Koreu, že chce v účasti severokorejským sportovcům zabránit.

Nakonec delegace do Inčchonu odjela, korejské výpravy ale tentokrát společně nenastoupily. Na závěrečný ceremoniál ovšem diktátor Kim vyslal překvapivě tři své vysoké poradce.