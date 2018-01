Obnovíme horkou linku s Jižní Koreou, hlásí KLDR. Poleví napětí?

17:35

Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do Česka . Potvrdil to český velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík. Papež tak učinil v souladu s poslední vůlí zesnulého kněze, který zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství. Převoz by se mohl uskutečnit v dubnu.