Dva roky hašteření nestačily. Kuchařová: Spor s Brzobohatým ani omylem není u konce
4. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Rozsudek už sice padl, to ale samozřejmě vůbec neznamená, že si obě strany sporu najednou potřesou rukama a půjdou si po svých.
Soudní spor mezi kdysi sezdaným, nyní vehementně rozvedeným párem, který tvořili Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová, plnil stránky společenských novin a magazínů po celé dva roky.
Hudebník žaloval svou bývalou ženu za to, že podle něj schválně zveřejnila nactiutrhačný obsah církevní žaloby, kterou proti němu chystala. Stály v ní samé hezké věci, jako třeba že Brzobohatý nedokáže počít dítě, že je trans, že to chce v posteli jako žena a podobně.
Nedávno padl rozsudek a Kuchařová soud de facto prohrála, Brzobohatý se pouze musí omluvit za to, že prohlašoval, že šíření znění církevní žaloby mělo jasný cíl ho poškodit, protože to se podle soudu neprokázalo. Ve všem ostatním mu ale soudce dal za pravdu a nařídil Kuchařové se omluvit a zaplatit čtvrt milionu korun odškodného.
Jenže tím příběh zřejmě nekončí a nadále budeme mít o čem psát: „Kdyby to bylo za mnou, tak bych si opravdu velmi oddychla, ale obávám se, že ještě není, takže uvidíme. Ale tohle období, jak už jsem to říkala mnohokrát, beru jako skvělou zkoušku svojí psychické odolnosti a myslím, že to zvládám velmi dobře,“ prohlásila modelka pro eXtra.cz.
Zvládnout náročné období jí také s dost možná pomáhá nový partner, ačkoliv oficiálně nic potvrzené není.
Na otázku ohledně vztahů ale reagovala celkem jasně: „Mám se strašně dlouho už velmi dobře a jsem za to velmi vděčná.“ Což opravdu nezní jako vyjádření někoho osamělého a single.
Moderní způsoby seznamování ale nemůže vystát, dodala: „Nejsem ten typ, který by se chtěl seznamovat přes Instagram nebo přes nějaké sociální sítě či seznamku. To opravdu ne.“