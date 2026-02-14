Soud potvrzuje: Muž roku oplzle obtěžoval čtrnáctiletou. Padla i slova o nebezpečném nátlaku
14. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Model a vítěz prestižní ankety sice trvá na své nevině, soud má ale jasno a zamítl odvolání.
Model a fitness trenér Josef Kůrka své vítězství v anketě Muž roku 2016 již pravděpodobně nikdy neobhájí. Bylo by to totiž velmi s podivem vzhledem k tomu, že mu soud potvrdil podmínku za obtěžování nezletilé.
Cíl pardálova zájmu nejenže ještě nemohl mít řidičský průkaz, mladá dáma dokonce neměla ještě ani občanku: V době, kdy z ní měl Kůrka podle rozsudku tahat neslušné fotografie, psát jí prasárny a posílat jí nevhodná videa, jí bylo 14 let.
Krajský soud za to modelovi vyměřil dvacetiměsíční trest a náhradu nemajetkové újmy ve výši 60 tisíc korun. Kůrka se odvolával a tak trochu "na Turka" tvrdil, že se mu hackeři nabourali do účtů na sociálních sítích, zprávy psal někdo jiný a snímky obrazovky byly zfalšované.
Soud odvolání bez delších průtahů zamítl, píše Blesk.
Do budovy soudu, kde se odvolání řešilo, Kůrka nedorazil. Přišel ale Mike Oganesjan, youtuber známý jako Mike je Pán, který svého času na celou záležitost jako první upozornil, když se mu dle jeho slov ozvala sama poškozená.
„Čtrnáctiletá holka se nám ozvala, že jí Pepa Kůrka dělá nevhodné návrhy, tak jsme to nějak takzvaně prověřili, zjistili jsme, že je to asi pravda. S Pepou jsme pak zveřejnili rozhovor, kdy jsme si ho venku odchytili, a on pak vykřikoval do médií, že mě bude žalovat a dá mě do vězení. Nic z toho se nestalo,“ prohlásil Mike pro eXtra.cz.
„Teď jsme se sešli u odvolacího soudu, kde byl původně kladenským soudem odsouzen za čtyři trestné činy, všechno v souvislosti se čtrnáctiletou dívkou. Tohle je ve zkratce příběh Pepy Kůrky, predátora,“ pokračoval youtuber.
„Nepovedlo se mu zveřejnit identitu dívky. Dost jsme ji ochránili. Co vnímám jako problém, je to, že si udělal placený kanál, kde měl čtyři odběratele, z toho jedním jsme byli my. Tam doslova říkal, že je ještě čas si to rozmyslet, aby to ta holka stáhla, to mi připadá jako nátlak na poškozenou. Není ale teda v mé kompetenci, abych to jakkoliv řešil,“ dodal.
O zamítnutí samotného odvolání prý neměl nejmenších pochyb už před jednáním: „Měl jsem možnost odvolání číst, nejsem advokát. Na co poukazovali, to bylo vyvráceno v průběhu dokazování, třeba to, že se mu někdo naboural do profilu. Myslím, že si rozmyslí znovu psát čtrnáctileté holce,“ zakončil.