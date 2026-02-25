Dnes je středa 25. února 2026., Svátek má Liliana
Příměří vydrželo zhruba pět minut. Soukup opět před soudem s Hanychovou. Ta zveřejnila, co jí píše
zdroj: Profimedia.cz
Klid zbraní nevydržel a opět se rozjíždí soudní dělostřelectvo. Agáta tentokrát i zveřejnila, co přesně jí Jaromír píše.

Jakmile se bývalí partneři Agáta Hanychová a Jaromír Soukup po letech soudního hašteření konečně shodli na způsobu péče o jejich společnou dceru Rozárku, vypadalo to, že Soukup může slavit: Prakticky dosáhl svého.

„To, že nebudu mít žádné alimenty... Peníze si dokážu vydělat sama. Mně jsou veškeré peníze jedno a chci, aby holky byly šťastné a spolu,“ reagovala v tu dobu Agáta pro eXtra.cz a bylo na ní velmi znát, že je ráda, že už je prostě konec.

hanychova 15 u soudu
Magazín
Soukup dosáhl svého? Agáta Hanychová nedostane ani korunu, prozradila advokátka

Spor skončil a konečně nastal klid. Jenže už v tu chvíli, znajíce oba zúčastněné, se spousta diváků ptala: "No jo, jenže na jak dlouho?"

Odpověď přišla záhy: Na moc dlouho ne. Pouhý měsíc a půl poté, co naposled dopadlo soudcovské kladívko, už si dvojka jde zase po krku, což vyplývá ze zpráv od Soukupa, které Agáta zveřejnila na svých sociálních sítích.

„Úplně upřímně si myslím, že až půjde Róza do školy, znovu se to rozběhne. Uvidíme. Já jsem naprosto v klidu, já bych se ráda domluvila. Dokonce jsem po soudu Jaromírovi poslala SMS zprávu, že mu děkuji za to, že jsme to konečně uzavřeli. No a nebudu vám říkat, jaká odporná odpověď mi přišla,“ uvedla Hanychová už v lednu pro magazín Expres.

Oproti očekávání se "to" ale znovu rozběhlo o něco dřív: Agáta v příbězích na Instagramu zveřejnila zprávy, které dostala. Jednu zřejmě od Soukupova právníka, kde se píše, že Soukup hodlá pokračovat v soudním sporu.

„Dohoda byla taková, že se mažou všechny vyvolané soudy panem Soukupem. Dnes jsem se dozvěděla, že realita je jiná. A co já? Opět se musím jen bránit,“ komentovala to influencerka na sítích.

Druhá je pak údajně součástí konverzace přímo mezi ní a Soukupem.

„Něco jsi řekl u soudu a opět jsi lhal. Tím se může zrušit celá dohoda, když budu chtít,“ píše v konverzaci Agáta.

„Jistě. Hodně štěstí paní Dopitová. Moje míra trpělivosti s vašimi prasečinami je definitivně u konce. Jak se má Dopita?“ reagoval Soukup.

„Asi už nemám slov,“ kroutí hlavou Agáta.

